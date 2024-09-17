Погибший при взрыве на Уралмаше просился на СВО, но узнал страшный диагноз

Екатеринбуржец, погибший из-за взрыва гранаты в саду на Уралмаше, незадолго до смерти просился на СВО. Его не взяли из-за страшного диагноза, о котором он узнал на медкомиссии. Подробности URA.RU рассказал источник.
«44-летний мужчина в феврале собирался заключить контракт с Минобороны и уехать служить на СВО. Однако во время прохождения медкомиссии у него выявили ВИЧ и признали негодным к службе. Его это очень расстроило, он начал пить», — объяснил собеседник агентства.
Тело горожанина нашла его жена в садовом товариществе на Уралмаше. Рядом с трупом на скамейке валялись фрагменты ручной гранаты Ф-1, а также бутылка из-под пива. Они вместе с другими уликами изъяты для экспертизы. Сыщикам УгРО предстоит выяснить, откуда боеприпас взялся на месте трагедии.
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