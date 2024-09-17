17 сентября 2024

Погибший при взрыве на Уралмаше просился на СВО, но узнал страшный диагноз

Погибший при взрыве на Уралмаше мужчина просился на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, солдаты, военнослужащие, мобилизация, мобилизованные
Мужчина хотел служить по контракту, но не смог из-за серьезного диагноза Фото:

Екатеринбуржец, погибший из-за взрыва гранаты в саду на Уралмаше, незадолго до смерти просился на СВО. Его не взяли из-за страшного диагноза, о котором он узнал на медкомиссии. Подробности URA.RU рассказал источник.

«44-летний мужчина в феврале собирался заключить контракт с Минобороны и уехать служить на СВО. Однако во время прохождения медкомиссии у него выявили ВИЧ и признали негодным к службе. Его это очень расстроило, он начал пить», — объяснил собеседник агентства.

Тело горожанина нашла его жена в садовом товариществе на Уралмаше. Рядом с трупом на скамейке валялись фрагменты ручной гранаты Ф-1, а также бутылка из-под пива. Они вместе с другими уликами изъяты для экспертизы. Сыщикам УгРО предстоит выяснить, откуда боеприпас взялся на месте трагедии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец, погибший из-за взрыва гранаты в саду на Уралмаше, незадолго до смерти просился на СВО. Его не взяли из-за страшного диагноза, о котором он узнал на медкомиссии. Подробности URA.RU рассказал источник. «44-летний мужчина в феврале собирался заключить контракт с Минобороны и уехать служить на СВО. Однако во время прохождения медкомиссии у него выявили ВИЧ и признали негодным к службе. Его это очень расстроило, он начал пить», — объяснил собеседник агентства. Тело горожанина нашла его жена в садовом товариществе на Уралмаше. Рядом с трупом на скамейке валялись фрагменты ручной гранаты Ф-1, а также бутылка из-под пива. Они вместе с другими уликами изъяты для экспертизы. Сыщикам УгРО предстоит выяснить, откуда боеприпас взялся на месте трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...