Как отличить пневмонию от ОРВИ: инструкция после вспышки в Екатеринбурге

Вирусолог Руденко призвала уральцев обращаться к медикам из-за вспышки пневмонии

18 сентября 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Главным симптомом пневмонии является затяжной кашель (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Пневмония и ОРВИ могут проявляться схожими симптомами, включая общую интоксикацию организма, выражающуюся в слабости и головных болях, а также повышении температуры. Однако при пневмонии к этим симптомам добавляются боль в груди и одышка, а также затяжной кашель, который плохо поддается лечению. Об этом журналисту URA.RU рассказала профессор, руководитель отделения вирусологии имени академика А. А. Смородинцева Лариса Руденко. «ОРВИ может привести к развитию пневмонии, причем вероятность этого зависит от состояния иммунной системы человека и интенсивности воздействия вируса. При ухудшении общего состояния, когда простудные симптомы, такие как насморк и повышенная температура, не проходят или усиливаются, и при появлении дополнительных признаков, включая боль в груди, одышку и продолжительный кашель, следует сразу же обратиться к врачу, так как эти симптомы могут указывать на начало пневмонии», — отметила Руденко. Главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова призвала жителей Екатеринбурга не заниматься самолечением после вспышки пневмонии. «Учитывая характер распространения болезни, родителям нужно обращать внимание на ранние симптомы, которые характерны для ОРВИ: небольшой кашель, насморк, першение или боль в горле. Не нужно заниматься самолечением и тем более отправлять ребенка в школу, обратитесь в районную поликлинику». Малямова также отметила, что процент заболевших среди учащихся невелик и болезнь обычно протекает без осложнений. В Академическом районе Екатеринбурга несколько школ временно приостановили очное обучение из-за участившихся случаев пневмонии среди учащихся. Согласно информации от мэрии, учебные заведения №16, 19, 23, 79 и №181 перешли на дистанционный формат обучения. Власти города сообщили, что в школах, закрытых на карантин, проведены дезинфекционные мероприятия, включая кварцевание помещений. Кроме того, в школах района усилены профилактические меры: утренний скрининг посетителей на предмет симптомов заболевания, отменены массовые мероприятия и усилена дезинфекция помещений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пневмония и ОРВИ могут проявляться схожими симптомами, включая общую интоксикацию организма, выражающуюся в слабости и головных болях, а также повышении температуры. Однако при пневмонии к этим симптомам добавляются боль в груди и одышка, а также затяжной кашель, который плохо поддается лечению. Об этом журналисту URA.RU рассказала профессор, руководитель отделения вирусологии имени академика А. А. Смородинцева Лариса Руденко. «ОРВИ может привести к развитию пневмонии, причем вероятность этого зависит от состояния иммунной системы человека и интенсивности воздействия вируса. При ухудшении общего состояния, когда простудные симптомы, такие как насморк и повышенная температура, не проходят или усиливаются, и при появлении дополнительных признаков, включая боль в груди, одышку и продолжительный кашель, следует сразу же обратиться к врачу, так как эти симптомы могут указывать на начало пневмонии», — отметила Руденко. Главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова призвала жителей Екатеринбурга не заниматься самолечением после вспышки пневмонии. «Учитывая характер распространения болезни, родителям нужно обращать внимание на ранние симптомы, которые характерны для ОРВИ: небольшой кашель, насморк, першение или боль в горле. Не нужно заниматься самолечением и тем более отправлять ребенка в школу, обратитесь в районную поликлинику». Малямова также отметила, что процент заболевших среди учащихся невелик и болезнь обычно протекает без осложнений. В Академическом районе Екатеринбурга несколько школ временно приостановили очное обучение из-за участившихся случаев пневмонии среди учащихся. Согласно информации от мэрии, учебные заведения №16, 19, 23, 79 и №181 перешли на дистанционный формат обучения. Власти города сообщили, что в школах, закрытых на карантин, проведены дезинфекционные мероприятия, включая кварцевание помещений. Кроме того, в школах района усилены профилактические меры: утренний скрининг посетителей на предмет симптомов заболевания, отменены массовые мероприятия и усилена дезинфекция помещений.