В Екатеринбурге студенты массово арендуют микро-квартиры по ценам ниже рынка

«Авито»: в Екатеринбурге на 23% вырос спрос на аренду квартир-студий
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость аренды студий — 28 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге спрос на аренду студий вырос на 23% за месяц, средняя стоимость составила 28 тысяч рублей, тогда как среднерыночная цена объектов — 40 тысяч рублей в месяц. Данными с URA.RU поделились в «Авито Недвижимости». Аналитики изучили рынок аренды компактного жилья к началу учебного года.

«Спрос на аренду квартир-студий в Екатеринбурге вырос на 23%, в месяц придется отдать 28 тысяч рублей. В период с августа по сентябрь самыми активными арендаторами оказываются, как правило, студенты», — приводятся данные в релизе. Спрос на долгосрочную аренду комнат увеличился на 37%. Средняя стоимость составляет 13 тысяч рублей в месяц.

Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости», отмечает, что в условиях высокого спроса на компактное жилье в августе и сентябре предложение доступных вариантов рядом с вузами сокращается. «Студенты могут рассмотреть аренду двух- или трехкомнатных квартир совместно с друзьями или одногруппниками. Так будет значительно дешевле, расходы станут сопоставимыми с арендой комнаты, что особенно актуально в условиях растущих цен».

Ранее URA.RU рассказывало, почему в Екатеринбурге резко выросли цены на аренду жилья. По словам руководителя аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, высокие цены обусловлены низким предложением на рынке недвижимости.

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В Екатеринбурге спрос на аренду студий вырос на 23% за месяц, средняя стоимость составила 28 тысяч рублей, тогда как среднерыночная цена объектов — 40 тысяч рублей в месяц. Данными с URA.RU поделились в «Авито Недвижимости». Аналитики изучили рынок аренды компактного жилья к началу учебного года. «Спрос на аренду квартир-студий в Екатеринбурге вырос на 23%, в месяц придется отдать 28 тысяч рублей. В период с августа по сентябрь самыми активными арендаторами оказываются, как правило, студенты», — приводятся данные в релизе. Спрос на долгосрочную аренду комнат увеличился на 37%. Средняя стоимость составляет 13 тысяч рублей в месяц. Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости», отмечает, что в условиях высокого спроса на компактное жилье в августе и сентябре предложение доступных вариантов рядом с вузами сокращается. «Студенты могут рассмотреть аренду двух- или трехкомнатных квартир совместно с друзьями или одногруппниками. Так будет значительно дешевле, расходы станут сопоставимыми с арендой комнаты, что особенно актуально в условиях растущих цен». Ранее URA.RU рассказывало, почему в Екатеринбурге резко выросли цены на аренду жилья. По словам руководителя аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, высокие цены обусловлены низким предложением на рынке недвижимости.
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