17 сентября 2024

На место взрыва на Уралмаше выезжали спецслужбы и руководство полиции. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Метелица был на месте происшествия, где погиб человек Фото:

На место взрыва в саду Уралмаша, где погиб человек, выезжали спецслужбы и руководство полиции Екатеринбурга и Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник.

«На место происшествия выезжали замначальника ГУ МВД генерал-майор полиции Александр Воронежский, начальник УМВД подполковник полиции Максим Метелица и еще 14 сотрудников из разных подразделений силовых ведомств», — сказал собеседник агентства. Обитатели садового товарищества, где случилась трагедия, подтвердили, что на участок были стянуты спецслужбы. «Толком мы не знаем, что произошло. В общем чате писали, что какой-то несчастный случай», — сказал один из жильцов.

Взрыв гранаты прогремел в саду вечером 17 сентября. Погиб 44-летний мужчина. Как сообщал источник агентства, незадолго до гибели он собирался пойти на СВО, но во время медкомиссии узнал, что болен ВИЧ. Его признали негодным к службе. Известие тяжело повлияло на горожанина, он начал злоупотреблять спиртным.

Место, где произошло ЧП
Место, где произошло ЧП
Фото:
Труп нашли на этой скамейке
Труп нашли на этой скамейке
Фото:
На месте трагедии осталась кровь
На месте трагедии осталась кровь
Фото:

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На место взрыва в саду Уралмаша, где погиб человек, выезжали спецслужбы и руководство полиции Екатеринбурга и Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник. «На место происшествия выезжали замначальника ГУ МВД генерал-майор полиции Александр Воронежский, начальник УМВД подполковник полиции Максим Метелица и еще 14 сотрудников из разных подразделений силовых ведомств», — сказал собеседник агентства. Обитатели садового товарищества, где случилась трагедия, подтвердили, что на участок были стянуты спецслужбы. «Толком мы не знаем, что произошло. В общем чате писали, что какой-то несчастный случай», — сказал один из жильцов. Взрыв гранаты прогремел в саду вечером 17 сентября. Погиб 44-летний мужчина. Как сообщал источник агентства, незадолго до гибели он собирался пойти на СВО, но во время медкомиссии узнал, что болен ВИЧ. Его признали негодным к службе. Известие тяжело повлияло на горожанина, он начал злоупотреблять спиртным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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