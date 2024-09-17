На место взрыва на Уралмаше выезжали спецслужбы и руководство полиции. Фото, видео

18 сентября 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Максим Метелица был на месте происшествия, где погиб человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На место взрыва в саду Уралмаша, где погиб человек, выезжали спецслужбы и руководство полиции Екатеринбурга и Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник. «На место происшествия выезжали замначальника ГУ МВД генерал-майор полиции Александр Воронежский, начальник УМВД подполковник полиции Максим Метелица и еще 14 сотрудников из разных подразделений силовых ведомств», — сказал собеседник агентства. Обитатели садового товарищества, где случилась трагедия, подтвердили, что на участок были стянуты спецслужбы. «Толком мы не знаем, что произошло. В общем чате писали, что какой-то несчастный случай», — сказал один из жильцов. Взрыв гранаты прогремел в саду вечером 17 сентября. Погиб 44-летний мужчина. Как сообщал источник агентства, незадолго до гибели он собирался пойти на СВО, но во время медкомиссии узнал, что болен ВИЧ. Его признали негодным к службе. Известие тяжело повлияло на горожанина, он начал злоупотреблять спиртным. Место, где произошло ЧП Фото: Размик Закарян © URA.RU Труп нашли на этой скамейке Фото: Размик Закарян © URA.RU На месте трагедии осталась кровь Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На место взрыва в саду Уралмаша, где погиб человек, выезжали спецслужбы и руководство полиции Екатеринбурга и Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник. «На место происшествия выезжали замначальника ГУ МВД генерал-майор полиции Александр Воронежский, начальник УМВД подполковник полиции Максим Метелица и еще 14 сотрудников из разных подразделений силовых ведомств», — сказал собеседник агентства. Обитатели садового товарищества, где случилась трагедия, подтвердили, что на участок были стянуты спецслужбы. «Толком мы не знаем, что произошло. В общем чате писали, что какой-то несчастный случай», — сказал один из жильцов. Взрыв гранаты прогремел в саду вечером 17 сентября. Погиб 44-летний мужчина. Как сообщал источник агентства, незадолго до гибели он собирался пойти на СВО, но во время медкомиссии узнал, что болен ВИЧ. Его признали негодным к службе. Известие тяжело повлияло на горожанина, он начал злоупотреблять спиртным.