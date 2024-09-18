Появились кадры с места смертельного взрыва на Уралмаше

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины нашли на скамейке
Тело мужчины нашли на скамейке Фото:

В Екатеринбурге в садовом товариществе погиб мужчина, предположительно, от взрыва гранаты. Корреспондент URA.RU побывал на месте происшествия, где накануне до позднего вечера работали силовики.

На качающейся скамейке, где нашли тело хозяина, до сих пор заметны следы крови и пороха. Ее разнесло ударом от взрыва, на земле валяются доски. Как рассказали соседи, ранее участок принадлежал теще погибшего, но после ее смерти отошел ему с женой.

«Мужчина нормальный был, безобидный, добрый, у них есть маленький сын. Он записывался на СВО, но потом передумал, сказал, что поедет на вахту электромонтажником, тянуть провода. Пробыл в Норильске полтора месяца, неделю назад вернулся назад», — рассказал один из соседей.

Взрыв гранаты прогремел в садовом товариществе на Уралмаше 17 сентября. Погиб 44-летний владелец участка. Известно, что ранее мужчина хотел заключить контракт с Минобороны, но во время медкомиссии узнал о страшном диагнозе. У екатеринбуржца случился срыв, он начал пить.

Семья часто бывала в саду
Семья часто бывала в саду
Фото:
Накануне место ЧП изучили эксперты
Накануне место ЧП изучили эксперты
Фото:
На досках остались следы крови
На досках остались следы крови
Фото:
С места происшествия были изъяты улики
С места происшествия были изъяты улики
Фото:
Соседи отозвались о семье как об очень хорошей и порядочной
Соседи отозвались о семье как об очень хорошей и порядочной
Фото:
Также на скамейке видны следы пороха
Также на скамейке видны следы пороха
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В Екатеринбурге в садовом товариществе погиб мужчина, предположительно, от взрыва гранаты. Корреспондент URA.RU побывал на месте происшествия, где накануне до позднего вечера работали силовики. На качающейся скамейке, где нашли тело хозяина, до сих пор заметны следы крови и пороха. Ее разнесло ударом от взрыва, на земле валяются доски. Как рассказали соседи, ранее участок принадлежал теще погибшего, но после ее смерти отошел ему с женой. «Мужчина нормальный был, безобидный, добрый, у них есть маленький сын. Он записывался на СВО, но потом передумал, сказал, что поедет на вахту электромонтажником, тянуть провода. Пробыл в Норильске полтора месяца, неделю назад вернулся назад», — рассказал один из соседей. Взрыв гранаты прогремел в садовом товариществе на Уралмаше 17 сентября. Погиб 44-летний владелец участка. Известно, что ранее мужчина хотел заключить контракт с Минобороны, но во время медкомиссии узнал о страшном диагнозе. У екатеринбуржца случился срыв, он начал пить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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