МИД РФ назвало взрыв пейджеров в Ливане актом гибридной войны

МИД РФ: атака на Ливан является частью гибридной войны против этой страны
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В МИД РФ уточнили, что атака на Ливан в целом дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке Фото:
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В МИД РФ уверены, что массовый взрыв пейджеров накануне в Ливане — это акт гибридной войны против этой страны. Москва осудила соответствующую атаку.

«Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитет. [Данная атака] является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия», — уточнили в ведомстве, передают «Известия». Там также добавили, что рассматривают произошедшее как акт гибридной войны международного сообщества против Ливана. Это также приводит к дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Массовый взрыв пейджеров в Ливане произошел 17 сентября. Тогда в результате происшествия пострадали несколько тысяч человек. Также сообщатся о погибших — до десяти человек. Подрыв устройств был организован против представителей ливанской группировки «Хезболла». В США предположили, что к произошедшему причастен Израиль. В самом Ливане также обвинили израильский «Моссад».

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В МИД РФ уверены, что массовый взрыв пейджеров накануне в Ливане — это акт гибридной войны против этой страны. Москва осудила соответствующую атаку. «Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитет. [Данная атака] является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия», — уточнили в ведомстве, передают «Известия». Там также добавили, что рассматривают произошедшее как акт гибридной войны международного сообщества против Ливана. Это также приводит к дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Массовый взрыв пейджеров в Ливане произошел 17 сентября. Тогда в результате происшествия пострадали несколько тысяч человек. Также сообщатся о погибших — до десяти человек. Подрыв устройств был организован против представителей ливанской группировки «Хезболла». В США предположили, что к произошедшему причастен Израиль. В самом Ливане также обвинили израильский «Моссад».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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