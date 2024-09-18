МИД РФ назвало взрыв пейджеров в Ливане актом гибридной войны

В МИД РФ уверены, что массовый взрыв пейджеров накануне в Ливане — это акт гибридной войны против этой страны. Москва осудила соответствующую атаку.
«Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитет. [Данная атака] является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия», — уточнили в ведомстве, передают «Известия». Там также добавили, что рассматривают произошедшее как акт гибридной войны международного сообщества против Ливана. Это также приводит к дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.
Массовый взрыв пейджеров в Ливане произошел 17 сентября. Тогда в результате происшествия пострадали несколько тысяч человек. Также сообщатся о погибших — до десяти человек. Подрыв устройств был организован против представителей ливанской группировки «Хезболла». В США предположили, что к произошедшему причастен Израиль. В самом Ливане также обвинили израильский «Моссад».
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