Мэр Екатеринбурга озвучил, когда в Академическом появится новый трамвайный маршрут

Жителям Академического района Екатеринбурга запустят второй трамвайный маршрут (сейчас работает один, курсирующий через центр до Вторчермета) после того, как «Гортранс» решит вопрос с дефицитом кадров. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов.
«Запустим второй маршрут, когда кадрами обеспечим предприятие [„Гортранс“]. Проблема и в недостатке подвижного состава. Знаем, что загрузка у маршрута №1 в пиковые часы очень высокая», — отметил мэр. Его слова приводит E1.ru.
Трамвайную линию в Академическом запустили 23 декабря 2023 года. О новых маршрутах в мэрии заговорили летом 2024 года. Предполагалось, что первый пойдет из Академического через проспект Ленина до ЦПКиО, а второй — через железнодорожный вокзал, проспект Космонавтов на Эльмаш.
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