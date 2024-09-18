Мэр Екатеринбурга озвучил, когда в Академическом появится новый трамвайный маршрут

Мэр Орлов: новые трамваи поедут в Академический, когда «Гортранс» найдет людей
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Технический старт трамвайному движению в Академическом районе. Екатеринбург, академический район, общественный транспорт, трамвай, трамвай
Сейчас в Академическом курсирует трамвай №1 Фото:

Жителям Академического района Екатеринбурга запустят второй трамвайный маршрут (сейчас работает один, курсирующий через центр до Вторчермета) после того, как «Гортранс» решит вопрос с дефицитом кадров. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов.

«Запустим второй маршрут, когда кадрами обеспечим предприятие [„Гортранс“]. Проблема и в недостатке подвижного состава. Знаем, что загрузка у маршрута №1 в пиковые часы очень высокая», — отметил мэр. Его слова приводит E1.ru.

Трамвайную линию в Академическом запустили 23 декабря 2023 года. О новых маршрутах в мэрии заговорили летом 2024 года. Предполагалось, что первый пойдет из Академического через проспект Ленина до ЦПКиО, а второй — через железнодорожный вокзал, проспект Космонавтов на Эльмаш.

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Жителям Академического района Екатеринбурга запустят второй трамвайный маршрут (сейчас работает один, курсирующий через центр до Вторчермета) после того, как «Гортранс» решит вопрос с дефицитом кадров. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. «Запустим второй маршрут, когда кадрами обеспечим предприятие [„Гортранс“]. Проблема и в недостатке подвижного состава. Знаем, что загрузка у маршрута №1 в пиковые часы очень высокая», — отметил мэр. Его слова приводит E1.ru. Трамвайную линию в Академическом запустили 23 декабря 2023 года. О новых маршрутах в мэрии заговорили летом 2024 года. Предполагалось, что первый пойдет из Академического через проспект Ленина до ЦПКиО, а второй — через железнодорожный вокзал, проспект Космонавтов на Эльмаш.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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