«Король гламура» Сергей Зверев раскрыл, как на него повлияли санкции Запада

Шоумен Сергей Зверев уверен, что санкции США и ЕС пошли России только на пользу. Для себя он нашел несколько преимуществ. «Король гламура» признался корреспонденту URA.RU, что перестал относить гонорары в бутики западных брендов.
«Я перешел на коллаборации с российскими дизайнерами сразу, как только начали вводить санкции, — говорит Сергей. — И очень рад этому: ни разу не пожалел. Я не представляю, что приду в какой-нибудь брендовый бутик, они мне на входе будут улыбаться, а на кассе скажут: „Мы не будем вам ничего продавать, потому что вы из России“. Я этого не переживу! Не понимаю, как наши люди терпят такое отношение и говорят: „Ну, ладно, я зайду в другой раз“. Со мной такое обращение не прокатит вообще. Обязательно устрою скандал! Поэтому я перестал даже смотреть в сторону западных брендов».
Зверев говорит, что после введения санкций его гардероб не пострадал. У него за последние годы появилось много новых и качественных вещей.
«У нас в России огромное количество талантливых дизайнеров, которые именно благодаря санкциям смогли показать себя и свой товар, — продолжает Сергей. — Раньше они не могли этого сделать из-за засилья западных брендов. А сейчас могут. Наши дизайнеры шьют шикарную одежду. Я уже в мире моды больше сорока лет: прекрасно разбираюсь во всех тонкостях».
Сергей говорит, что к выбору одежды подходит очень тщательно. «Для жизни я стараюсь выбирать удобные вещи, чтобы в них было комфортно, — поясняет „король гламура“. — Ни в коем случае не беру синтетические: предпочитаю лен или хлопок. Это могут быть неяркие вещи. Для сцены, конечно, все по-другому. Суперзвезда должна одеваться ярко, чтобы радовать поклонников. Артисты же не могут выходить к зрителю, как серые мыши».
Зверев признался, что у него нет дешевых вещей. «Часто прихожу в магазин, вроде бы выбираю совершенно обычные вещи. А на кассе, когда озвучивают стоимость, думаешь: „Куда теперь бежать?“. Но я все равно покупаю: в красивых вещах себе не отказываю. Хотя, бывает, что возьму, а потом не ношу. Их я потом отдаю нуждающимся», — уточнил Сергей.
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