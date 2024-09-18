Кремль: Ближний Восток находится во взрывоопасном состоянии

18 сентября 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Инцидент в Ливане может вывести ситуацию на Ближнем Востоке из-под контроля, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отметил, что события в Ливане способствуют эскалации конфликта с Израилем. Новость по теме Что такое пейджер: история гаджета, принцип работы и инцидент в Ливане «Ближний Восток находится во взрывоопасном состоянии», — заявил Песков. Он добавил, что ситуация в Ливане, независимо от причин, ведет к эскалации напряженности и может привести к выходу ситуации из-под контроля, что повышает риск конфликта с Израилем. В Ливане произошел массовый взрыв пейджеров, принадлежавших членам ливанской группировки «Хезболлах». В результате инцидента пострадали более двух тысяч человек, включая посла Ирана. Предполагается, что к этому причастны спецслужбы Израиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отметил, что события в Ливане способствуют эскалации конфликта с Израилем. «Ближний Восток находится во взрывоопасном состоянии», — заявил Песков. Он добавил, что ситуация в Ливане, независимо от причин, ведет к эскалации напряженности и может привести к выходу ситуации из-под контроля, что повышает риск конфликта с Израилем. В Ливане произошел массовый взрыв пейджеров, принадлежавших членам ливанской группировки «Хезболлах». В результате инцидента пострадали более двух тысяч человек, включая посла Ирана. Предполагается, что к этому причастны спецслужбы Израиля.