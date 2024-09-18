Кремль: Ближний Восток находится во взрывоопасном состоянии

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Инцидент в Ливане может вывести ситуацию на Ближнем Востоке из-под контроля, заявил Песков Фото:

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отметил, что события в Ливане способствуют эскалации конфликта с Израилем.

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«Ближний Восток находится во взрывоопасном состоянии», — заявил Песков. Он добавил, что ситуация в Ливане, независимо от причин, ведет к эскалации напряженности и может привести к выходу ситуации из-под контроля, что повышает риск конфликта с Израилем.

В Ливане произошел массовый взрыв пейджеров, принадлежавших членам ливанской группировки «Хезболлах». В результате инцидента пострадали более двух тысяч человек, включая посла Ирана. Предполагается, что к этому причастны спецслужбы Израиля.

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Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отметил, что события в Ливане способствуют эскалации конфликта с Израилем. «Ближний Восток находится во взрывоопасном состоянии», — заявил Песков. Он добавил, что ситуация в Ливане, независимо от причин, ведет к эскалации напряженности и может привести к выходу ситуации из-под контроля, что повышает риск конфликта с Израилем. В Ливане произошел массовый взрыв пейджеров, принадлежавших членам ливанской группировки «Хезболлах». В результате инцидента пострадали более двух тысяч человек, включая посла Ирана. Предполагается, что к этому причастны спецслужбы Израиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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