Татьяна Бакальчук сделала заявление о стрельбе Wildberries в Москве

Татьяна Бакальчук: стрельба у Wildberries в Москве является рейдерским захватом

18 сентября 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что нападение и стрельбу в головном офисе компании в Москве совершили ее бывший муж Владислав, Владимир Бакин и Сергей Ануфриев. Также она назвала ситуацию неудачным рейдерским захватом. «У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — написала Бакальчук в своем telegram-канале. Также она назвала заявление Бакальчука о провокации в его сторону и переговорах по остановке строительства складов абсурдными. При стрельбе у офиса маркетплейса пострадали три человека. Также позже стало известно о раненном полицейском. На данный момент ему оказывают первую медицинскую помощь.