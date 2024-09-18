Татьяна Бакальчук сделала заявление о стрельбе Wildberries в Москве

Татьяна Бакальчук: стрельба у Wildberries в Москве является рейдерским захватом
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Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Бакальчук обратилась к правоохранителям по ситуации у офиса Wildberries Фото:
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Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что нападение и стрельбу в головном офисе компании в Москве совершили ее бывший муж Владислав, Владимир Бакин и Сергей Ануфриев. Также она назвала ситуацию неудачным рейдерским захватом.

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«У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — написала Бакальчук в своем telegram-канале. Также она назвала заявление Бакальчука о провокации в его сторону и переговорах по остановке строительства складов абсурдными.

При стрельбе у офиса маркетплейса пострадали три человека. Также позже стало известно о раненном полицейском. На данный момент ему оказывают первую медицинскую помощь.

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Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что нападение и стрельбу в головном офисе компании в Москве совершили ее бывший муж Владислав, Владимир Бакин и Сергей Ануфриев. Также она назвала ситуацию неудачным рейдерским захватом. «У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — написала Бакальчук в своем telegram-канале. Также она назвала заявление Бакальчука о провокации в его сторону и переговорах по остановке строительства складов абсурдными. При стрельбе у офиса маркетплейса пострадали три человека. Также позже стало известно о раненном полицейском. На данный момент ему оказывают первую медицинскую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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