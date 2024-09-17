17 сентября 2024

Мэр Сургута раскрыл, когда начнется подача отопления в дома

Жителям Сургута с 19 сентября начнет поступать отопление в квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло в квартиры сургутян начнет подаваться с 19 сентября
Тепло в квартиры сургутян начнет подаваться с 19 сентября Фото:

В Сургуте 19 сентября начнут подавать отопление в жилые дома. Об этом рассказал мэр Максим Слепов в своем telegram-канале.

«Завтра начнём подавать тепло в квартиры сургутян, офисные, торговые, производственные здания города. Погода вносит коррективы в рабочие графики. Система теплоснабжения Сургута к отопительному сезону готова. Поэтому приняли решение не ждать пока установится температура воздуха на улице ниже 8 градусов на протяжении пяти дней», — написал Максим Слепов.

Мэр отметил, что отопление в квартиры будет подаваться поэтапно. Жителей города, к которым по прошествии недели отопление не поступит, глава призвал обращаться в управляющие компании. «В общей сложности на проверку и окончательную регулировку подачи тепла отведено 15 рабочих дней», — написал Слепов.

Ранее глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин заявил о готовности города к отопительному сезону. Коммунальные службы накануне осенне-зимнего периода привели в порядок оборудование, котельные установки и заменили старые трубы

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В Сургуте 19 сентября начнут подавать отопление в жилые дома. Об этом рассказал мэр Максим Слепов в своем telegram-канале. «Завтра начнём подавать тепло в квартиры сургутян, офисные, торговые, производственные здания города. Погода вносит коррективы в рабочие графики. Система теплоснабжения Сургута к отопительному сезону готова. Поэтому приняли решение не ждать пока установится температура воздуха на улице ниже 8 градусов на протяжении пяти дней», — написал Максим Слепов. Мэр отметил, что отопление в квартиры будет подаваться поэтапно. Жителей города, к которым по прошествии недели отопление не поступит, глава призвал обращаться в управляющие компании. «В общей сложности на проверку и окончательную регулировку подачи тепла отведено 15 рабочих дней», — написал Слепов. Ранее глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин заявил о готовности города к отопительному сезону. Коммунальные службы накануне осенне-зимнего периода привели в порядок оборудование, котельные установки и заменили старые трубы
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© Служба новостей «URA.RU»
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