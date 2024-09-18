18 сентября 2024

Куда поехать осенью в Свердловской области

Свердловчане могут добраться до скал на Чусовой за два часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Традиционный сплав по реке Чусовой движения "В защиту человека труда". Свердловская область, деревня Слобода, река чусовая, георгиевская церковь
Добираться до села нужно будет меньше двух часов Фото:

Под Первоуральском есть старейшее свердловское село, которое сожгли башкиры, а затем заново отстроили поселенцы. Здесь местные жители часто находят наконечники стрел в огороде и отдыхают возле живописных скал у реки Чусовая. Пока на Урале держатся теплые дни, URA.RU предлагает выбрать маршрут выходного дня — село Слобода.

Что посмотреть

Село привлекает туристов своими необычными видами: здесь есть один из красивейших храмов на Урале — Георгиевская церковь, которая стоит на обрыве. Под ней спрятана пещера, но попасть в нее можно в теплую погоду на лодке. Захватывающие виды в Слободе можно найти в округе: здесь есть известняковые скалы и подвесной Аннушкин мост длиной 100 метров.

На пути к мосту стоит посетить Георгиевский камень, с вершины которого открывается панорама на осеннюю Чусовую. Если пройти чуть дальше — до села Каменка, то можно найти уральский Голливуд: декорации, оставшиеся после съемок фильма «Угрюм-река».

Все скалы и достопримечательности отмечены на «Яндекс.Картах». Сеть здесь ловит хорошо, но лучше заранее загрузить карты в телефон.

Как добраться

На дорогу нужно закладывать от 1 часа 22 минут до 1 часа 46 минут. Билет в одни конец до станции Коуровка стоит 197 рублей на поездах «Финист» и «Ласточка» или 155 рублей на обычной электричке.

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Под Первоуральском есть старейшее свердловское село, которое сожгли башкиры, а затем заново отстроили поселенцы. Здесь местные жители часто находят наконечники стрел в огороде и отдыхают возле живописных скал у реки Чусовая. Пока на Урале держатся теплые дни, URA.RU предлагает выбрать маршрут выходного дня — село Слобода. Село привлекает туристов своими необычными видами: здесь есть один из красивейших храмов на Урале — Георгиевская церковь, которая стоит на обрыве. Под ней спрятана пещера, но попасть в нее можно в теплую погоду на лодке. Захватывающие виды в Слободе можно найти в округе: здесь есть известняковые скалы и подвесной Аннушкин мост длиной 100 метров. На пути к мосту стоит посетить Георгиевский камень, с вершины которого открывается панорама на осеннюю Чусовую. Если пройти чуть дальше — до села Каменка, то можно найти уральский Голливуд: декорации, оставшиеся после съемок фильма «Угрюм-река». Все скалы и достопримечательности отмечены на «Яндекс.Картах». Сеть здесь ловит хорошо, но лучше заранее загрузить карты в телефон. На дорогу нужно закладывать от 1 часа 22 минут до 1 часа 46 минут. Билет в одни конец до станции Коуровка стоит 197 рублей на поездах «Финист» и «Ласточка» или 155 рублей на обычной электричке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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