Замдиректора ЧОПа, охранявшего челябинскую школу, освободили в зале суда

18 сентября 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Сергея Ялманова освободили из-под стражи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске Центральный райсуд Челябинска 18 сентября освободил из-под стражи заместителя директора ООО «ЧОП Правопорядок +», отвечающей за безопасность школы №68, Сергея Ялманова, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. К суду стянулось множество журналистов. Заседание же по избранию меры пресечения началось с получасовым опозданием. В зал завели Ялманова. Он натянул капюшон, пытаясь скрыть лицо от объективов камер. Судья сразу же перешел к ходатайствам. Стороны просили закрыть заседание от СМИ. Следователь сослался на медицинскую тайну потерпевших и то, что будут озвучены данные несовершеннолетнего правонарушителя, прокурор и сторона защиты поддержали его, а суд удовлетворил просьбу. Журналистов впустили лишь на оглашение решения. «Отказать в удовлетворении ходатайства следователя о взятии под стражу на два месяца. Освободить из-под стражи немедленно в зале суда», — зачитала решение судья Елена Кудимова. Новость по теме Челябинский подросток рассказал, как напал с оружием на одноклассников. Видео Семиклассник Роман Г. утром 16 сентября пронес в школу два молотка, пневматический пистолет и нож. Он проверил, есть ли в классе ребята, после чего переоделся, взял оружие и пошел убивать. С его слов, забежав в класс, он выстрелил в девочек, после чего начал бить их молотком и ножом. Помешать ему пыталась учительница и одноклассник. Им он тоже нанес травмы. После он попытался покончить с собой. Всего в результате нападения пострадало пять человек, включая самого Романа Г. Две девочки находятся в тяжелом состоянии, их транспортировали спецбортом в Москву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд Челябинска 18 сентября освободил из-под стражи заместителя директора ООО «ЧОП Правопорядок +», отвечающей за безопасность школы №68, Сергея Ялманова, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. К суду стянулось множество журналистов. Заседание же по избранию меры пресечения началось с получасовым опозданием. В зал завели Ялманова. Он натянул капюшон, пытаясь скрыть лицо от объективов камер. Судья сразу же перешел к ходатайствам. Стороны просили закрыть заседание от СМИ. Следователь сослался на медицинскую тайну потерпевших и то, что будут озвучены данные несовершеннолетнего правонарушителя, прокурор и сторона защиты поддержали его, а суд удовлетворил просьбу. Журналистов впустили лишь на оглашение решения. «Отказать в удовлетворении ходатайства следователя о взятии под стражу на два месяца. Освободить из-под стражи немедленно в зале суда», — зачитала решение судья Елена Кудимова. Семиклассник Роман Г. утром 16 сентября пронес в школу два молотка, пневматический пистолет и нож. Он проверил, есть ли в классе ребята, после чего переоделся, взял оружие и пошел убивать. С его слов, забежав в класс, он выстрелил в девочек, после чего начал бить их молотком и ножом. Помешать ему пыталась учительница и одноклассник. Им он тоже нанес травмы. После он попытался покончить с собой. Всего в результате нападения пострадало пять человек, включая самого Романа Г. Две девочки находятся в тяжелом состоянии, их транспортировали спецбортом в Москву.