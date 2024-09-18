Стало известно о втором погибшем после стрельбы у офиса Wildberries

Forbes: во время стрельбы у офиса Wildberries погиб второй охранник

18 сентября 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

При стрельбе у офиса Wildberries погибли двое сотрудников охраны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании При потасовке у головного офиса маркетплейса Wildberries в Москве погиб второй охранник. Об этом сообщает источник Forbes Russia, знакомый с ситуацией. Новость по теме Стрельба возле офиса Wildberries: что известно «Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries», — передает Forbes Russia слова источника. Эта информация была подтверждена в ТАСС. До этого основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук сообщила про смерть еще одного охранника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При потасовке у головного офиса маркетплейса Wildberries в Москве погиб второй охранник. Об этом сообщает источник Forbes Russia, знакомый с ситуацией. «Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries», — передает Forbes Russia слова источника. Эта информация была подтверждена в ТАСС. До этого основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук сообщила про смерть еще одного охранника.