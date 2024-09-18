Стало известно о втором погибшем после стрельбы у офиса Wildberries

При стрельбе у офиса Wildberries погибли двое сотрудников охраны
новость из сюжетаУ офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании
При потасовке у головного офиса маркетплейса Wildberries в Москве погиб второй охранник. Об этом сообщает источник Forbes Russia, знакомый с ситуацией.
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«Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries», — передает Forbes Russia слова источника. Эта информация была подтверждена в ТАСС. До этого основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук сообщила про смерть еще одного охранника.
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