Стало известно о втором погибшем после стрельбы у офиса Wildberries

Forbes: во время стрельбы у офиса Wildberries погиб второй охранник
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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
При стрельбе у офиса Wildberries погибли двое сотрудников охраны Фото:
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У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

При потасовке у головного офиса маркетплейса Wildberries в Москве погиб второй охранник. Об этом сообщает источник Forbes Russia, знакомый с ситуацией.

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«Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries», — передает Forbes Russia слова источника. Эта информация была подтверждена в ТАСС. До этого основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук сообщила про смерть еще одного охранника.

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При потасовке у головного офиса маркетплейса Wildberries в Москве погиб второй охранник. Об этом сообщает источник Forbes Russia, знакомый с ситуацией. «Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries», — передает Forbes Russia слова источника. Эта информация была подтверждена в ТАСС. До этого основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук сообщила про смерть еще одного охранника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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