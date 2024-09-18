Бакальчук отреагировала на смерть охранника после стрельбы у офиса Wildberries

Бакальчук выразила соболезнования родным погибшего при стрельбе охранника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрельба произошла возле офиса Wildberries
Стрельба произошла возле офиса Wildberries Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Во время стрельбы в БЦ «Романов двор», где находится офис Wildberries, погиб один из сотрудников охраны бизнес-центра. Основательница компании Татьяна Бакальчук выраизала соболезнования родным погибшего.

«К моему глубокому сожалению, в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса. От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования», — написала основательница маркетплейса в своем telegram-канале.

По последним данным, погибли двое человек. Несколько получили ранения. Все подробности — в материале URA.RU

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время стрельбы в БЦ «Романов двор», где находится офис Wildberries, погиб один из сотрудников охраны бизнес-центра. Основательница компании Татьяна Бакальчук выраизала соболезнования родным погибшего. «К моему глубокому сожалению, в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса. От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования», — написала основательница маркетплейса в своем telegram-канале. По последним данным, погибли двое человек. Несколько получили ранения. Все подробности — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...