Бакальчук отреагировала на смерть охранника после стрельбы у офиса Wildberries

Стрельба произошла возле офиса Wildberries
новость из сюжетаУ офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании
Во время стрельбы в БЦ «Романов двор», где находится офис Wildberries, погиб один из сотрудников охраны бизнес-центра. Основательница компании Татьяна Бакальчук выраизала соболезнования родным погибшего.
«К моему глубокому сожалению, в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса. От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования», — написала основательница маркетплейса в своем telegram-канале.
По последним данным, погибли двое человек. Несколько получили ранения. Все подробности — в материале URA.RU.
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