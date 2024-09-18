По факту стрельбы у офиса Wildberries возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело из-за стрельбы около офиса Wildberries возбудили по нескольким статьям УК РФ Фото:
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У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Следственный комитет РФ по факту стрельбы и потасовки у офиса Wildberries в Москве, где погибли и пострадали люди, возбудил уголовное дело по пяти статьям. Также на месте инцидента работают криминалисты и следователи.

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Стрельба возле офиса Wildberries: что известно

«Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия)», — говорится в telegram-канале Следкома. Также дело заведено по статьям о самоуправстве и посягательстве на жизнь правоохранителя.

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Следственный комитет РФ по факту стрельбы и потасовки у офиса Wildberries в Москве, где погибли и пострадали люди, возбудил уголовное дело по пяти статьям. Также на месте инцидента работают криминалисты и следователи. «Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия)», — говорится в telegram-канале Следкома. Также дело заведено по статьям о самоуправстве и посягательстве на жизнь правоохранителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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