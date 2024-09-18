По факту стрельбы у офиса Wildberries возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ по факту стрельбы и потасовки у офиса Wildberries в Москве, где погибли и пострадали люди, возбудил уголовное дело по пяти статьям. Также на месте инцидента работают криминалисты и следователи.
«Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия)», — говорится в telegram-канале Следкома. Также дело заведено по статьям о самоуправстве и посягательстве на жизнь правоохранителя.
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Следственный комитет РФ по факту стрельбы и потасовки у офиса Wildberries в Москве, где погибли и пострадали люди, возбудил уголовное дело по пяти статьям. Также на месте инцидента работают криминалисты и следователи. «Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия)», — говорится в telegram-канале Следкома. Также дело заведено по статьям о самоуправстве и посягательстве на жизнь правоохранителя.