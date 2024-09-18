Свидетели подтвердили факт дачи взятки в деле Иванова

Свидетели в суде подтвердили факт того, что бизнесмен и подельник бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова Александр Фомин давал генералу взятку. Соответствующая информация приведена в материалах уголовного дела.
«Свидетели подтвердили факт дачи взятки бизнесменом Фоминым бывшему замглавы Минобороны Иванову», — говорится в материалах дела. Информацию передает ТАСС.
Ранее Следственный комитет РФ обратился в Басманный суд с требованием о продлении меры пресечения в отношении Александра Фомина. Фигуранты дела обвиняются в получении и даче взяток на сумму свыше миллиарда рублей. По данным следствия, Фомин, как соучредитель компании «ОлимпСитиСтрой», предоставлял Иванову и другим лицам имущественные услуги, освобождая их от оплаты товаров, работ и услуг, связанных с ремонтными и реконструкционными работами здания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.