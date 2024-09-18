Свидетели подтвердили факт дачи взятки в деле Иванова

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Александр Фомин давал взятку Тимуру Иванову, как подтвердили свидетели в суде Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Свидетели в суде подтвердили факт того, что бизнесмен и подельник бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова Александр Фомин давал генералу взятку. Соответствующая информация приведена в материалах уголовного дела.

«Свидетели подтвердили факт дачи взятки бизнесменом Фоминым бывшему замглавы Минобороны Иванову», — говорится в материалах дела. Информацию передает ТАСС.

Ранее Следственный комитет РФ обратился в Басманный суд с требованием о продлении меры пресечения в отношении Александра Фомина. Фигуранты дела обвиняются в получении и даче взяток на сумму свыше миллиарда рублей. По данным следствия, Фомин, как соучредитель компании «ОлимпСитиСтрой», предоставлял Иванову и другим лицам имущественные услуги, освобождая их от оплаты товаров, работ и услуг, связанных с ремонтными и реконструкционными работами здания.

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Свидетели в суде подтвердили факт того, что бизнесмен и подельник бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова Александр Фомин давал генералу взятку. Соответствующая информация приведена в материалах уголовного дела. «Свидетели подтвердили факт дачи взятки бизнесменом Фоминым бывшему замглавы Минобороны Иванову», — говорится в материалах дела. Информацию передает ТАСС. Ранее Следственный комитет РФ обратился в Басманный суд с требованием о продлении меры пресечения в отношении Александра Фомина. Фигуранты дела обвиняются в получении и даче взяток на сумму свыше миллиарда рублей. По данным следствия, Фомин, как соучредитель компании «ОлимпСитиСтрой», предоставлял Иванову и другим лицам имущественные услуги, освобождая их от оплаты товаров, работ и услуг, связанных с ремонтными и реконструкционными работами здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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