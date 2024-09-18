Тюменская активистка пожаловалась Бастрыкину на угрозы после скандала в свердловском детдоме

Руководитель тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая записала обращение к главе следственного комитета России Александру Бастрыкину. В нем она рассказала, что после закрытия скандального свердловского детского дома, где издевались над детьми, в ее адрес начали поступать угрозы. Видео она опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В июле 2024 года у меня состоялась очная ставка. Мой оппонент с первых минут начал меня оскорблять, кричал под протокол, что у меня будет красивая посмертная фотография, пытался несколько раз наброситься на меня», — рассказала тюменка.
Она также добавила, что мужчину отпустили следователи, объяснив тем, что он «является информатором правоохранительных органов». Веселая просит Александра Бастрыкина проверить, как свердловские следователи ведут это дело.
Ранее агентство писало о том, что Елена Веселая рассказала, что сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН), который находится в поселке Заводоуспенское (Свердловская область), издеваются над детьми. Позже после проверки, центр закрыли, а детей распределили. Расследование по этому делу до сих пор продолжается.
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