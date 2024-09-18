Путин поблагодарил избирателей, живущих в приграничных районах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин поблагодарил жителей Курской области, принявших участие в голосовании Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность жителям приграничных районов, которые приняли участие в выборах, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. По его словам, они показали настоящий акт сплоченности.

«Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации», — заявил Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ. Его слова опубликованы в telegram-канале Кремля. Он также отдал дань уважения тем, кто принял участие в избирательной кампании, продемонстрировав силу духа и мужества.

Через систему ДЭГ свой голос отдали около 90 тысяч жителей Курской области. По данным избиркома, явка в первый день в регионе составила 46,94%. По словам председателя СФ Валентины Матвиенко, жители приграничья проявили мужество и высочайший патриотизм в ходе выборов, показав стойкость перед агрессией украинских войск, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность жителям приграничных районов, которые приняли участие в выборах, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. По его словам, они показали настоящий акт сплоченности. «Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации», — заявил Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ. Его слова опубликованы в telegram-канале Кремля. Он также отдал дань уважения тем, кто принял участие в избирательной кампании, продемонстрировав силу духа и мужества. Через систему ДЭГ свой голос отдали около 90 тысяч жителей Курской области. По данным избиркома, явка в первый день в регионе составила 46,94%. По словам председателя СФ Валентины Матвиенко, жители приграничья проявили мужество и высочайший патриотизм в ходе выборов, показав стойкость перед агрессией украинских войск, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...