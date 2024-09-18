Путин поблагодарил избирателей, живущих в приграничных районах

18 сентября 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Путин поблагодарил жителей Курской области, принявших участие в голосовании Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность жителям приграничных районов, которые приняли участие в выборах, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. По его словам, они показали настоящий акт сплоченности. «Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации», — заявил Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ. Его слова опубликованы в telegram-канале Кремля. Он также отдал дань уважения тем, кто принял участие в избирательной кампании, продемонстрировав силу духа и мужества. Через систему ДЭГ свой голос отдали около 90 тысяч жителей Курской области. По данным избиркома, явка в первый день в регионе составила 46,94%. По словам председателя СФ Валентины Матвиенко, жители приграничья проявили мужество и высочайший патриотизм в ходе выборов, показав стойкость перед агрессией украинских войск, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность жителям приграничных районов, которые приняли участие в выборах, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. По его словам, они показали настоящий акт сплоченности. «Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации», — заявил Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ. Его слова опубликованы в telegram-канале Кремля. Он также отдал дань уважения тем, кто принял участие в избирательной кампании, продемонстрировав силу духа и мужества. Через систему ДЭГ свой голос отдали около 90 тысяч жителей Курской области. По данным избиркома, явка в первый день в регионе составила 46,94%. По словам председателя СФ Валентины Матвиенко, жители приграничья проявили мужество и высочайший патриотизм в ходе выборов, показав стойкость перед агрессией украинских войск, передает RT.