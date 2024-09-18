СБ ООН проведет заседание в связи со взрывами в Ливане

Совет Безопасности ООН намерен провести заседание из-за взрывов раций и пейджеров группировки «Хезболла», которые произошли в Ливане 17 и 18 сентября. Об этом сообщил источник в Совбезе, знакомый с ситуацией.
«СБ ООН проведет 20 сентября заседание в связи со взрывами пейджеров в Ливане», — заявил источник. Информацию передает ТАСС.
Помимо детонации раций и пейджеров 18 сентября также взорвались ноутбуки, телефоны и устройства в магазинах сотовой связи. В результате этого пострадало свыше 100 человек. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что страна не имеет отношения к произошедшим событиям. Также Штаты не были заранее осведомлены о возможных угрозах, передает «Национальная служба новостей».
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