В Ливане сдетонировали рации «Хезболлы»

18 сентября 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

В Ливане взрываются пейджеры, рации и телефоны Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Ливане произошло несколько взрывов раций группировки «Хезболлы», сообщил источник в мэрии Губейри. Также за этим последовали взрывы других технических устройств, на данный момент сообщается о сотнях пострадавших. Новость по теме Что такое пейджер: история гаджета, принцип работы и инцидент в Ливане «Взрывы портативных раций зафиксированы в южных районах Бейрута», — заявил источник. Его слова передает ТАСС. Также следом начали взрываться пейджеры, радиоприемники, телефоны, ноутбуки, магазины сотовой связи и техника в домах местных жителей. За последний час в связи с этим сотни человек получили ранения на юге Ливана, в Бекаа, Набатии и Бейруте. Также горят некоторые жилые здания, передает telegram-канал Mash. Ранее, 17 сентября, в Ливане произошел массовый взрыв пейджеров, в результате инцидента погибло до десяти человек, а несколько тысяч получили ранения. Предполагается, что целью взрывов были представители ливанской группировки «Хезболла». Власти США выразили предположение о причастности Израиля к произошедшему, при этом ливанские официальные лица также указывают на израильскую разведслужбу «Моссад». МИД России заявило, что массовый взрыв пейджеров является актом гибридной войны, направленным против Ливана. Москва осудила эту атаку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ливане произошло несколько взрывов раций группировки «Хезболлы», сообщил источник в мэрии Губейри. Также за этим последовали взрывы других технических устройств, на данный момент сообщается о сотнях пострадавших. «Взрывы портативных раций зафиксированы в южных районах Бейрута», — заявил источник. Его слова передает ТАСС. Также следом начали взрываться пейджеры, радиоприемники, телефоны, ноутбуки, магазины сотовой связи и техника в домах местных жителей. За последний час в связи с этим сотни человек получили ранения на юге Ливана, в Бекаа, Набатии и Бейруте. Также горят некоторые жилые здания, передает telegram-канал Mash. Ранее, 17 сентября, в Ливане произошел массовый взрыв пейджеров, в результате инцидента погибло до десяти человек, а несколько тысяч получили ранения. Предполагается, что целью взрывов были представители ливанской группировки «Хезболла». Власти США выразили предположение о причастности Израиля к произошедшему, при этом ливанские официальные лица также указывают на израильскую разведслужбу «Моссад». МИД России заявило, что массовый взрыв пейджеров является актом гибридной войны, направленным против Ливана. Москва осудила эту атаку.