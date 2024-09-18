В Ливане сдетонировали рации «Хезболлы»

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В Ливане взрываются пейджеры, рации и телефоны Фото:
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В Ливане произошло несколько взрывов раций группировки «Хезболлы», сообщил источник в мэрии Губейри. Также за этим последовали взрывы других технических устройств, на данный момент сообщается о сотнях пострадавших.

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«Взрывы портативных раций зафиксированы в южных районах Бейрута», — заявил источник. Его слова передает ТАСС.

Также следом начали взрываться пейджеры, радиоприемники, телефоны, ноутбуки, магазины сотовой связи и техника в домах местных жителей. За последний час в связи с этим сотни человек получили ранения на юге Ливана, в Бекаа, Набатии и Бейруте. Также горят некоторые жилые здания, передает telegram-канал Mash.

Ранее, 17 сентября, в Ливане произошел массовый взрыв пейджеров, в результате инцидента погибло до десяти человек, а несколько тысяч получили ранения. Предполагается, что целью взрывов были представители ливанской группировки «Хезболла». Власти США выразили предположение о причастности Израиля к произошедшему, при этом ливанские официальные лица также указывают на израильскую разведслужбу «Моссад».

МИД России заявило, что массовый взрыв пейджеров является актом гибридной войны, направленным против Ливана. Москва осудила эту атаку.

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В Ливане произошло несколько взрывов раций группировки «Хезболлы», сообщил источник в мэрии Губейри. Также за этим последовали взрывы других технических устройств, на данный момент сообщается о сотнях пострадавших. «Взрывы портативных раций зафиксированы в южных районах Бейрута», — заявил источник. Его слова передает ТАСС. Также следом начали взрываться пейджеры, радиоприемники, телефоны, ноутбуки, магазины сотовой связи и техника в домах местных жителей. За последний час в связи с этим сотни человек получили ранения на юге Ливана, в Бекаа, Набатии и Бейруте. Также горят некоторые жилые здания, передает telegram-канал Mash. Ранее, 17 сентября, в Ливане произошел массовый взрыв пейджеров, в результате инцидента погибло до десяти человек, а несколько тысяч получили ранения. Предполагается, что целью взрывов были представители ливанской группировки «Хезболла». Власти США выразили предположение о причастности Израиля к произошедшему, при этом ливанские официальные лица также указывают на израильскую разведслужбу «Моссад». МИД России заявило, что массовый взрыв пейджеров является актом гибридной войны, направленным против Ливана. Москва осудила эту атаку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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