Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана выиграл матч с разгромным счетом у команды из Ижевска. Об этом сообщили представители курганской команды.
«В ярком, динамичном матче, в котором у ХК „Зауралье“ получалось почти все, с разгромным счетом выигрываем у „Ижстали“! Итог матча 9:0», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».
Голы забили курганские хоккеисты:
- 1:0 — Андрей Ерофеев;
- 2:0 — Павел Пищальников;
- 3:0 — Павел Пищальников;
- 4:0 — Камиль Шиафотдинов;
- 5:0 — Иван Ширяев;
- 6:0 — Иван Гавриленко;
- 7:0 — Антон Угольников;
- 8:0 — Вадим Антипин;
- 9:0 — Павел Тютнев.
Ранее пермский клуб «Молот» нанес поражение с крупным счетом курганским хоккеистам в матче на кубке губернатора Пермского края. Много было удалений и курганцы закономерно уступили с крупным счетом 6:2, хотя боролись до конца, отметили представители ХК «Зауралье».
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