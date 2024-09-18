Курганские хоккеисты разгромили ХК «Ижсталь». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы победили команду из Ижевска
Курганцы победили команду из Ижевска Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана выиграл матч с разгромным счетом у команды из Ижевска. Об этом сообщили представители курганской команды.

«В ярком, динамичном матче, в котором у ХК „Зауралье“ получалось почти все, с разгромным счетом выигрываем у „Ижстали“! Итог матча 9:0», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».

Голы забили курганские хоккеисты:

  • 1:0 — Андрей Ерофеев;
  • 2:0 — Павел Пищальников;
  • 3:0 — Павел Пищальников;
  • 4:0 — Камиль Шиафотдинов;
  • 5:0 — Иван Ширяев;
  • 6:0 — Иван Гавриленко;
  • 7:0 — Антон Угольников;
  • 8:0 — Вадим Антипин;
  • 9:0 — Павел Тютнев.

Ранее пермский клуб «Молот» нанес поражение с крупным счетом курганским хоккеистам в матче на кубке губернатора Пермского края. Много было удалений и курганцы закономерно уступили с крупным счетом 6:2, хотя боролись до конца, отметили представители ХК «Зауралье». 

Команда из Кургана победила ижевский клуб с разгромным счетом
Команда из Кургана победила ижевский клуб с разгромным счетом
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана выиграл матч с разгромным счетом у команды из Ижевска. Об этом сообщили представители курганской команды. «В ярком, динамичном матче, в котором у ХК „Зауралье“ получалось почти все, с разгромным счетом выигрываем у „Ижстали“! Итог матча 9:0», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте». Голы забили курганские хоккеисты: Ранее пермский клуб «Молот» нанес поражение с крупным счетом курганским хоккеистам в матче на кубке губернатора Пермского края. Много было удалений и курганцы закономерно уступили с крупным счетом 6:2, хотя боролись до конца, отметили представители ХК «Зауралье». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...