Пермские хоккеисты разгромили ХК «Зауралье» из Кургана. Фото

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Хоккей кубок Парышева Курган, хк зауралье, хк цск ввс, хоккей
ХК «Зауралье» проиграл на выезде пермской команде Фото:

Пермский клуб «Молот» нанес поражение с крупным счетом курганским хоккеистам в матче на кубке губернатора Пермского края. Об этом сообщили представители команды из Кургана.

«Максимально неудачно сложился для ХК „Зауралье“ матч против „Молота“. Много было удалений и курганцы закономерно уступили с крупным счетом 6:2, хотя боролись до конца», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».

У курганцев голы забили Егор Круженков и Андрей Ерофеев. У «Молота» отличились — Игорь Зенчиков (забросил две шайбы), Виктор Пластинин, Роман Ивашов, Дамир Рахимуллин и Роман Романов.

В первой игре на кубке губернатора Пермского края курганский хоккейный клуб «Зауралье» проиграл «Горняку-УГМК» из Верхней Пышмы со счетом 3:4. У курганцев голы забили — Егор Круженков и Тимур Закиров.

Курганцы проиграли пермякам с крупным счетом
Курганцы проиграли пермякам с крупным счетом
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Пермский клуб «Молот» нанес поражение с крупным счетом курганским хоккеистам в матче на кубке губернатора Пермского края. Об этом сообщили представители команды из Кургана. «Максимально неудачно сложился для ХК „Зауралье“ матч против „Молота“. Много было удалений и курганцы закономерно уступили с крупным счетом 6:2, хотя боролись до конца», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте». У курганцев голы забили Егор Круженков и Андрей Ерофеев. У «Молота» отличились — Игорь Зенчиков (забросил две шайбы), Виктор Пластинин, Роман Ивашов, Дамир Рахимуллин и Роман Романов. В первой игре на кубке губернатора Пермского края курганский хоккейный клуб «Зауралье» проиграл «Горняку-УГМК» из Верхней Пышмы со счетом 3:4. У курганцев голы забили — Егор Круженков и Тимур Закиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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