Пермские хоккеисты разгромили ХК «Зауралье» из Кургана. Фото

18 августа 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

ХК «Зауралье» проиграл на выезде пермской команде Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пермский клуб «Молот» нанес поражение с крупным счетом курганским хоккеистам в матче на кубке губернатора Пермского края. Об этом сообщили представители команды из Кургана. «Максимально неудачно сложился для ХК „Зауралье“ матч против „Молота“. Много было удалений и курганцы закономерно уступили с крупным счетом 6:2, хотя боролись до конца», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте». У курганцев голы забили Егор Круженков и Андрей Ерофеев. У «Молота» отличились — Игорь Зенчиков (забросил две шайбы), Виктор Пластинин, Роман Ивашов, Дамир Рахимуллин и Роман Романов. В первой игре на кубке губернатора Пермского края курганский хоккейный клуб «Зауралье» проиграл «Горняку-УГМК» из Верхней Пышмы со счетом 3:4. У курганцев голы забили — Егор Круженков и Тимур Закиров. Курганцы проиграли пермякам с крупным счетом страница ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский клуб «Молот» нанес поражение с крупным счетом курганским хоккеистам в матче на кубке губернатора Пермского края. Об этом сообщили представители команды из Кургана. «Максимально неудачно сложился для ХК „Зауралье“ матч против „Молота“. Много было удалений и курганцы закономерно уступили с крупным счетом 6:2, хотя боролись до конца», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте». У курганцев голы забили Егор Круженков и Андрей Ерофеев. У «Молота» отличились — Игорь Зенчиков (забросил две шайбы), Виктор Пластинин, Роман Ивашов, Дамир Рахимуллин и Роман Романов. В первой игре на кубке губернатора Пермского края курганский хоккейный клуб «Зауралье» проиграл «Горняку-УГМК» из Верхней Пышмы со счетом 3:4. У курганцев голы забили — Егор Круженков и Тимур Закиров.