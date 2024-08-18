Пермский клуб «Молот» нанес поражение с крупным счетом курганским хоккеистам в матче на кубке губернатора Пермского края. Об этом сообщили представители команды из Кургана.
«Максимально неудачно сложился для ХК „Зауралье“ матч против „Молота“. Много было удалений и курганцы закономерно уступили с крупным счетом 6:2, хотя боролись до конца», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».
У курганцев голы забили Егор Круженков и Андрей Ерофеев. У «Молота» отличились — Игорь Зенчиков (забросил две шайбы), Виктор Пластинин, Роман Ивашов, Дамир Рахимуллин и Роман Романов.
В первой игре на кубке губернатора Пермского края курганский хоккейный клуб «Зауралье» проиграл «Горняку-УГМК» из Верхней Пышмы со счетом 3:4. У курганцев голы забили — Егор Круженков и Тимур Закиров.
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