Депутат Голиков посетил девочек, пострадавших в школьной бойне в Челябинске

18 сентября 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Голиков взял вопрос реабилитации детей на свой контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков посетил в детской клинической больнице Минздрава двух пострадавших девочек из Челябинска, которые были доставлены спецбортом МСЧ в Москву для прохождения лечения после нападения одноклассника с молотком в школе. Голиков пообещал организовать для детей после лечения экскурсию по столице. «Сейчас Лера и Маша проходят интенсивное лечение и реабилитацию после полученных травм. После выписки планирую организовать для них ознакомительную экскурсию по Москве, так как они ни разу не были в столице», — сообщил депутат в своем telegram-канале. Голиков отметил, что по словам родителей, в больнице они обеспечены всем необходимым. Детям предоставляется комплексная и современная медицинская помощь. Спецборт МЧС России 17 сентября доставил в Москву троих детей, пострадавших от рук 13-летнего подростка, который устроил с помощью молотка и пневматического пистолета бойню в филиале коррекционной школы № 68 в Челябинске. Дети проходят реабилитацию в одном из ведущих федеральных медицинских центров столицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков посетил в детской клинической больнице Минздрава двух пострадавших девочек из Челябинска, которые были доставлены спецбортом МСЧ в Москву для прохождения лечения после нападения одноклассника с молотком в школе. Голиков пообещал организовать для детей после лечения экскурсию по столице. «Сейчас Лера и Маша проходят интенсивное лечение и реабилитацию после полученных травм. После выписки планирую организовать для них ознакомительную экскурсию по Москве, так как они ни разу не были в столице», — сообщил депутат в своем telegram-канале. Голиков отметил, что по словам родителей, в больнице они обеспечены всем необходимым. Детям предоставляется комплексная и современная медицинская помощь. Спецборт МЧС России 17 сентября доставил в Москву троих детей, пострадавших от рук 13-летнего подростка, который устроил с помощью молотка и пневматического пистолета бойню в филиале коррекционной школы № 68 в Челябинске. Дети проходят реабилитацию в одном из ведущих федеральных медицинских центров столицы.