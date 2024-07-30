Владелица Wildberries Бакальчук подтвердила, что подала в суд на мужа Владислава

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Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
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Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила, что подала в суд исковое заявление о расторжении брака со своим супругом Владиславом. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — говорится в сообщении Бакальчук. Ранее сообщалось, что иск подан Савеловский районный суд города Москвы. Там заявили, что предметом иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений.

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Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила, что подала в суд исковое заявление о расторжении брака со своим супругом Владиславом. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — говорится в сообщении Бакальчук. Ранее сообщалось, что иск подан Савеловский районный суд города Москвы. Там заявили, что предметом иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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