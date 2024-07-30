Владелица Wildberries Бакальчук подтвердила, что подала в суд на мужа Владислава

30 июля 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Татьяна Бакальчук хочет развестись с супругом Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила, что подала в суд исковое заявление о расторжении брака со своим супругом Владиславом. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — говорится в сообщении Бакальчук. Ранее сообщалось, что иск подан Савеловский районный суд города Москвы. Там заявили, что предметом иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила, что подала в суд исковое заявление о расторжении брака со своим супругом Владиславом. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — говорится в сообщении Бакальчук. Ранее сообщалось, что иск подан Савеловский районный суд города Москвы. Там заявили, что предметом иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений.