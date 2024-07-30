Владелица Wildberries Бакальчук подтвердила, что подала в суд на мужа Владислава

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила, что подала в суд исковое заявление о расторжении брака со своим супругом Владиславом. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — говорится в сообщении Бакальчук. Ранее сообщалось, что иск подан Савеловский районный суд города Москвы. Там заявили, что предметом иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила, что подала в суд исковое заявление о расторжении брака со своим супругом Владиславом. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — говорится в сообщении Бакальчук. Ранее сообщалось, что иск подан Савеловский районный суд города Москвы. Там заявили, что предметом иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений.