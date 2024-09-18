18 сентября 2024

Алаудинов: бойцы ВС РФ уничтожили ангар с техникой ВСУ под Курском

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Алаудинов заявил об уничтожении живой силы и техники противника в курском приграничье
Алаудинов заявил об уничтожении живой силы и техники противника в курском приграничье Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российская армия уничтожила ангар с техникой ВСУ в курском приграничье. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«На суджанском направлении в Курской области ребята наши общими усилиями уничтожили ангар с техникой ВСУ. Также российские бойцы поразили склад с боекомплектами», — говорится в сообщении Алаудинова, опубликованном в его telegram-канале.

По словам командира спецназа «Ахмат», военнослужащие армии РФ сбили несколько украинских дронов. Он добавил, что наши бойцы успешно давят противника на курском направлении.

Ранее Алаудинов отмечал, что солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен в Курской области, жалуются на проблемы с обеспечением едой и водой. Жалобы на плохое снабжение в рядах ВСУ носят массовый характер, передает RT.

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Российская армия уничтожила ангар с техникой ВСУ в курском приграничье. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «На суджанском направлении в Курской области ребята наши общими усилиями уничтожили ангар с техникой ВСУ. Также российские бойцы поразили склад с боекомплектами», — говорится в сообщении Алаудинова, опубликованном в его telegram-канале. По словам командира спецназа «Ахмат», военнослужащие армии РФ сбили несколько украинских дронов. Он добавил, что наши бойцы успешно давят противника на курском направлении. Ранее Алаудинов отмечал, что солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен в Курской области, жалуются на проблемы с обеспечением едой и водой. Жалобы на плохое снабжение в рядах ВСУ носят массовый характер, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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