Россияне честно высказались на тему обязательного труда для школьников

«Известия»: большинство россиян поддержали трудовое воспитание в школах

19 сентября 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Дежурства есть в 83,8% школ Фото: Илья Московец © URA.RU Большинство родителей в России поддерживают введение трудового воспитания в школьную программу. Отмечается, что дети активно участвуют в трудовой деятельности и положительно отзываются о своем опыте. «Институт изучения детства, семьи и воспитания провел анкетирование во всех регионах России, опросив почти 700 тысяч человек, в том числе руководителей детский садов, школ, родителей и самих детей… Институт воспитания выяснил, что подавляющее большинство взрослых и детей положительно относится к трудовым обязанностям в школах», — передает газета «Известия». Также сообщается, что 53,4% родителей заявили, что их дети охотно участвуют в трудовой деятельности, рассказывают взрослым о впечатлениях. У 12% респондентов ребенку неинтересно этим заниматься. 83% родителей заявили, что их детям нравится участвовать в деятельности волонтеров. Под обязательным трудом понимается участие школьников в дежурствах, уборке, благоустройстве территории и оформлении пространства. Волонтерская деятельность, которой занимаются обучающиеся в 81% школ, также играет значительную роль в социализации подрастающего поколения. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что мальчики в школах получат возможность учиться кулинарии на уроках труда по собственному выбору, пишет «Национальная служба новостей». Он отметил, что в школы смогут преподавать дисциплину отдельно для мальчиков и девочек, при этом ученики смогут выбирать интересующее их направление деятельности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство родителей в России поддерживают введение трудового воспитания в школьную программу. Отмечается, что дети активно участвуют в трудовой деятельности и положительно отзываются о своем опыте. «Институт изучения детства, семьи и воспитания провел анкетирование во всех регионах России, опросив почти 700 тысяч человек, в том числе руководителей детский садов, школ, родителей и самих детей… Институт воспитания выяснил, что подавляющее большинство взрослых и детей положительно относится к трудовым обязанностям в школах», — передает газета «Известия». Также сообщается, что 53,4% родителей заявили, что их дети охотно участвуют в трудовой деятельности, рассказывают взрослым о впечатлениях. У 12% респондентов ребенку неинтересно этим заниматься. 83% родителей заявили, что их детям нравится участвовать в деятельности волонтеров. Под обязательным трудом понимается участие школьников в дежурствах, уборке, благоустройстве территории и оформлении пространства. Волонтерская деятельность, которой занимаются обучающиеся в 81% школ, также играет значительную роль в социализации подрастающего поколения. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что мальчики в школах получат возможность учиться кулинарии на уроках труда по собственному выбору, пишет «Национальная служба новостей». Он отметил, что в школы смогут преподавать дисциплину отдельно для мальчиков и девочек, при этом ученики смогут выбирать интересующее их направление деятельности.