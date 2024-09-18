The Mirror раскрыла рецепт супа, помогающего похудеть и подлечиться

Диетолог Мэтт Боксолл поделился рецептом вкусного овощного супа на 100 калорий, который поможет похудеть. Для приготовления понадобятся: морковь, картофель, помидоры, лук, чеснок, приправы и кокосовое молоко.
«Боксолл добавляет на противень морковь, немного сладкого картофеля, помидоры, половину луковицы, несколько зубчиков чеснока, а также приправу из соли, перца и хлопьев чили. Обжарив эти ингредиенты в духовке в течение 20 минут, он перекладывает их в блендер, добавляя в смесь кокосовое молоко и овощной бульон», — передает британская газета The Mirror.
Ранее сообщалось, что зеленые овощные соки помогут сбросить вес. Эти напитки содержат необходимые питательные вещества, а также ускоряют метаболизм, облегчая процесс избавления от жира на животе.
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