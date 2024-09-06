Названы пять простых напитков, помогающих похудеть в талии

Один самых простых и эффективных способов поддержать потерю веса — добавить зеленые овощные соки в ежедневный рацион. Такие напитки содержат необходимые питательные вещества и ускоряют обмен веществ, облегчая процесс избавления от жира на животе. В статье Times Entertainment названы пять составов, способствующих похудению.
«Эффективно избавляют от жира на животе соки из яблока, киви и шпината. Аналогичными свойствами обладают смеси из огурца и имбиря, яблока и огурца, а также — сок так называемой бутылочной тыквы. Неплохо справляется с поставленной задачей выжимка огурца с лимонным соком», — указано в публикации издания.
По мнению врача, специализирующегося на снижении веса Франклина Джозефа, ускорить метаболизм и похудеть помогают постный белок, перец чили, зеленый чай, цельное зерно и греческий йогурт. Обозреватели из Times of India считают, что сбалансированный рацион и регулярные физические нагрузки значительно увеличивают эффективность похудения. При этом эндокринолог Дарья Хайкина предупреждает — даже безобидные продукты из отдела здорового питания способны навредить сжиганию жира, передает телеканал 360.
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