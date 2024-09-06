Названы пять простых напитков, помогающих похудеть в талии

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Установлено, что зеленые овощные соки способствуют уменьшению жира на животе
Установлено, что зеленые овощные соки способствуют уменьшению жира на животе Фото:

Один самых простых и эффективных способов поддержать потерю веса — добавить зеленые овощные соки в ежедневный рацион. Такие напитки содержат необходимые питательные вещества и ускоряют обмен веществ, облегчая процесс избавления от жира на животе. В статье Times Entertainment названы пять составов, способствующих похудению.

«Эффективно избавляют от жира на животе соки из яблока, киви и шпината. Аналогичными свойствами обладают смеси из огурца и имбиря, яблока и огурца, а также — сок так называемой бутылочной тыквы. Неплохо справляется с поставленной задачей выжимка огурца с лимонным соком», — указано в публикации издания.

По мнению врача, специализирующегося на снижении веса Франклина Джозефа, ускорить метаболизм и похудеть помогают постный белок, перец чили, зеленый чай, цельное зерно и греческий йогурт. Обозреватели из Times of India считают, что сбалансированный рацион и регулярные физические нагрузки значительно увеличивают эффективность похудения. При этом эндокринолог Дарья Хайкина предупреждает — даже безобидные продукты из отдела здорового питания способны навредить сжиганию жира, передает телеканал 360.

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Один самых простых и эффективных способов поддержать потерю веса — добавить зеленые овощные соки в ежедневный рацион. Такие напитки содержат необходимые питательные вещества и ускоряют обмен веществ, облегчая процесс избавления от жира на животе. В статье Times Entertainment названы пять составов, способствующих похудению. «Эффективно избавляют от жира на животе соки из яблока, киви и шпината. Аналогичными свойствами обладают смеси из огурца и имбиря, яблока и огурца, а также — сок так называемой бутылочной тыквы. Неплохо справляется с поставленной задачей выжимка огурца с лимонным соком», — указано в публикации издания. По мнению врача, специализирующегося на снижении веса Франклина Джозефа, ускорить метаболизм и похудеть помогают постный белок, перец чили, зеленый чай, цельное зерно и греческий йогурт. Обозреватели из Times of India считают, что сбалансированный рацион и регулярные физические нагрузки значительно увеличивают эффективность похудения. При этом эндокринолог Дарья Хайкина предупреждает — даже безобидные продукты из отдела здорового питания способны навредить сжиганию жира, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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