В МВД решили тщательнее проверять иностранцев при въезде в Россию

С 1 декабря 2024 года в московских аэропортах будет внедрена экспериментальная программа, направленная на фото- и дактилоскопическую идентификацию иностранцев, прибывающих в Россию. Об этом сообщил Александр Горовой, первый заместитель министра внутренних дел РФ, отвечающий за миграционную политику.
«С 1 декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла в порядке эксперимента будет запущена процедура фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев, въезжающих в Россию», — передает слова Горового «Коммерсант». Он отметил, что эксперимент с алгоритмом пройдёт в Москве, после чего правительство и ФСБ решат о его масштабировании на все пограничные переходы.
Москва выбрана как центр притяжения иностранных граждан и транспортный узел. Аналогичная система будет внедрена и на пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, заключил Горовой.
Ранее стало известно, что запрет на въезд иностранцу в Россию, основанный на нескольких правонарушениях за год, интерпретируется как мера профилактики, а не наказание. В Конституционном суде отмечали, что суды должны учитывать влияние запрета на семейную жизнь. Запрет трактуется как административная мера и не нарушает права заявителя, сообщает РАПСИ. Также с 1 декабря 2024 года все иностранные граждане, кроме граждан Беларуси, детей до шести лет и дипломатов, будут обязаны сдавать биометрические данные при въезде в Россию, передает Pravda.Ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.