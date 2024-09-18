18 сентября 2024

В МВД решили тщательнее проверять иностранцев при въезде в Россию

МВД: в аэропортах Москвы введут фото- и дактилоскопическую проверку иностранцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Усиленная проверка будет запущена в рамках эксперимента, заявил Горовой
Усиленная проверка будет запущена в рамках эксперимента, заявил Горовой Фото:

С 1 декабря 2024 года в московских аэропортах будет внедрена экспериментальная программа, направленная на фото- и дактилоскопическую идентификацию иностранцев, прибывающих в Россию. Об этом сообщил Александр Горовой, первый заместитель министра внутренних дел РФ, отвечающий за миграционную политику.

«С 1 декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла в порядке эксперимента будет запущена процедура фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев, въезжающих в Россию», — передает слова Горового «Коммерсант». Он отметил, что эксперимент с алгоритмом пройдёт в Москве, после чего правительство и ФСБ решат о его масштабировании на все пограничные переходы.

Москва выбрана как центр притяжения иностранных граждан и транспортный узел. Аналогичная система будет внедрена и на пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, заключил Горовой.

Ранее стало известно, что запрет на въезд иностранцу в Россию, основанный на нескольких правонарушениях за год, интерпретируется как мера профилактики, а не наказание. В Конституционном суде отмечали, что суды должны учитывать влияние запрета на семейную жизнь. Запрет трактуется как административная мера и не нарушает права заявителя, сообщает РАПСИ. Также с 1 декабря 2024 года все иностранные граждане, кроме граждан Беларуси, детей до шести лет и дипломатов, будут обязаны сдавать биометрические данные при въезде в Россию, передает Pravda.Ru.

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С 1 декабря 2024 года в московских аэропортах будет внедрена экспериментальная программа, направленная на фото- и дактилоскопическую идентификацию иностранцев, прибывающих в Россию. Об этом сообщил Александр Горовой, первый заместитель министра внутренних дел РФ, отвечающий за миграционную политику. «С 1 декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла в порядке эксперимента будет запущена процедура фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев, въезжающих в Россию», — передает слова Горового «Коммерсант». Он отметил, что эксперимент с алгоритмом пройдёт в Москве, после чего правительство и ФСБ решат о его масштабировании на все пограничные переходы. Москва выбрана как центр притяжения иностранных граждан и транспортный узел. Аналогичная система будет внедрена и на пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, заключил Горовой. Ранее стало известно, что запрет на въезд иностранцу в Россию, основанный на нескольких правонарушениях за год, интерпретируется как мера профилактики, а не наказание. В Конституционном суде отмечали, что суды должны учитывать влияние запрета на семейную жизнь. Запрет трактуется как административная мера и не нарушает права заявителя, сообщает РАПСИ. Также с 1 декабря 2024 года все иностранные граждане, кроме граждан Беларуси, детей до шести лет и дипломатов, будут обязаны сдавать биометрические данные при въезде в Россию, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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