Терапевт рассказала, как перестать болеть осенью и зимой

Терапевт Дельманова: морепродукты и яйца помогут укрепить иммунитет зимой
© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, морепродукты, устрицы
Морепродукты формируют иммунитет за счет витаминов групп С и Е, содержащихся в них Фото:

Осенью и зимой организм человека больше подвержен риску заболеть ОРВИ или гриппом. В холодное время года защитная реакция иммунной системы становится медленнее, а у вирусы становятся более устойчивыми. Чтобы не заболеть, врач-терапевт Сабина Дельманова советует включить в рацион морепродукты, овощи и фрукты.


«Для поддержания уровня железа следует употреблять морепродукты, яйца и печень. Особенно стоит обратить внимание на витамин С, который содержится в цитрусовых фруктах и киви. Не менее важен витамин В, который отвечает за здоровую и крепкую нервную систему. Он содержится в рыбе, мясе, молочных продуктах и яйцах», — говорит Дельманова. Ее советами делится портал «Подмосковье сегодня».

В сезон холодов врач рекомендует позаботиться о здоровье печени, поскольку этот орган играет немалую роль в формировании защитной силы организма. Сабина Дельманова рекомендует отказаться от жареного и сладкого. Так же эксперт советует отказаться от алкоголя.

Ранее иглорефлексотерапевт Марина Казьмина поделилась, какие продукты нужно включать в рацион для поддержки здоровья в холодный период. Так, по ее словам, ягоды, сыр, грибы и яйца восполнят уровень витаминов в организме и помогут избежать авитаминоза.

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Осенью и зимой организм человека больше подвержен риску заболеть ОРВИ или гриппом. В холодное время года защитная реакция иммунной системы становится медленнее, а у вирусы становятся более устойчивыми. Чтобы не заболеть, врач-терапевт Сабина Дельманова советует включить в рацион морепродукты, овощи и фрукты. «Для поддержания уровня железа следует употреблять морепродукты, яйца и печень. Особенно стоит обратить внимание на витамин С, который содержится в цитрусовых фруктах и киви. Не менее важен витамин В, который отвечает за здоровую и крепкую нервную систему. Он содержится в рыбе, мясе, молочных продуктах и яйцах», — говорит Дельманова. Ее советами делится портал «Подмосковье сегодня». В сезон холодов врач рекомендует позаботиться о здоровье печени, поскольку этот орган играет немалую роль в формировании защитной силы организма. Сабина Дельманова рекомендует отказаться от жареного и сладкого. Так же эксперт советует отказаться от алкоголя. Ранее иглорефлексотерапевт Марина Казьмина поделилась, какие продукты нужно включать в рацион для поддержки здоровья в холодный период. Так, по ее словам, ягоды, сыр, грибы и яйца восполнят уровень витаминов в организме и помогут избежать авитаминоза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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