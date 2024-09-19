В Свердловской области резко подорожали помидоры, масло и гречка

В Свердловской области с 9 по 16 сентября сильнее всего подорожали свежие помидоры, сливочное масло, бананы и гречневая крупа. Актуальные сведения о стоимости опубликовал Свердловскстат.
Килограмм свежих помидоров подорожал на 1,6%, за неделю цена изменилась с 168,53 рублей до 171,34 рублей. Сливочное масло продолжает расти в цене, оно вновь подорожало на 1,3%, неделю назад килограмм можно было приобрести за 995,92 рублей, теперь средняя цена составила 1009,21 рублей. В местных розничных сетях покупателям будет сложно найти брусок сливочного масла весом в один килограмм, зачастую на полках лежат куски весом от 180 до 400 граммов. Цены варьируются от 149,99 рублей до 599,99 рублей. Средняя стоимость — 283,3 рублей.
Гречневая крупа подорожала до 98,71 рублей, прирост составил 1,09%. Килограмм бананов стал дороже на 1,1%, в среднем они стоят 145,88 рублей.
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