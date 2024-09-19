В Свердловской области резко подорожали помидоры, масло и гречка

Свердловскстат: в Свердловской области подорожали помидоры, греча и масло

19 сентября 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Помидоры за неделю подорожали на 1,6% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области с 9 по 16 сентября сильнее всего подорожали свежие помидоры, сливочное масло, бананы и гречневая крупа. Актуальные сведения о стоимости опубликовал Свердловскстат. Килограмм свежих помидоров подорожал на 1,6%, за неделю цена изменилась с 168,53 рублей до 171,34 рублей. Сливочное масло продолжает расти в цене, оно вновь подорожало на 1,3%, неделю назад килограмм можно было приобрести за 995,92 рублей, теперь средняя цена составила 1009,21 рублей. В местных розничных сетях покупателям будет сложно найти брусок сливочного масла весом в один килограмм, зачастую на полках лежат куски весом от 180 до 400 граммов. Цены варьируются от 149,99 рублей до 599,99 рублей. Средняя стоимость — 283,3 рублей. Гречневая крупа подорожала до 98,71 рублей, прирост составил 1,09%. Килограмм бананов стал дороже на 1,1%, в среднем они стоят 145,88 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с 9 по 16 сентября сильнее всего подорожали свежие помидоры, сливочное масло, бананы и гречневая крупа. Актуальные сведения о стоимости опубликовал Свердловскстат. Килограмм свежих помидоров подорожал на 1,6%, за неделю цена изменилась с 168,53 рублей до 171,34 рублей. Сливочное масло продолжает расти в цене, оно вновь подорожало на 1,3%, неделю назад килограмм можно было приобрести за 995,92 рублей, теперь средняя цена составила 1009,21 рублей. В местных розничных сетях покупателям будет сложно найти брусок сливочного масла весом в один килограмм, зачастую на полках лежат куски весом от 180 до 400 граммов. Цены варьируются от 149,99 рублей до 599,99 рублей. Средняя стоимость — 283,3 рублей. Гречневая крупа подорожала до 98,71 рублей, прирост составил 1,09%. Килограмм бананов стал дороже на 1,1%, в среднем они стоят 145,88 рублей.