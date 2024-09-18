18 сентября 2024

Инаугурация губернатора Текслера после победы на выборах пройдет в прямом эфире

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Инаугурация Алексея Текслера. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер стал губернатором Челябинской области еще на пять лет Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Инаугурация Алексея Текслера, переизбравшегося губернатором Челябинской области на второй срок, пройдет в прямом эфире. Об этом сообщили 19 сентября в пресс-службе правительства региона.

«В пятницу, 20 сентября, состоится торжественная церемония вступления в должность губернатора Челябинской области. Увидеть церемонию можно будет в прямом эфире. Трансляция будет вестись в эфире телеканалов „ОТВ“ и „31 канал“, на сайте 1obl.tv, в социальных сетях губернатора и правительства Челябинской области, а также на ресурсах медиахолдинга „Гранада Пресс“», — говорится в сообщении. Начало трансляции в 14:00.

Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер, баллотировавшийся на второй срок, выиграл кампанию. За него проголосовали 81,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

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Инаугурация Алексея Текслера, переизбравшегося губернатором Челябинской области на второй срок, пройдет в прямом эфире. Об этом сообщили 19 сентября в пресс-службе правительства региона. «В пятницу, 20 сентября, состоится торжественная церемония вступления в должность губернатора Челябинской области. Увидеть церемонию можно будет в прямом эфире. Трансляция будет вестись в эфире телеканалов „ОТВ“ и „31 канал“, на сайте 1obl.tv, в социальных сетях губернатора и правительства Челябинской области, а также на ресурсах медиахолдинга „Гранада Пресс“», — говорится в сообщении. Начало трансляции в 14:00. Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер, баллотировавшийся на второй срок, выиграл кампанию. За него проголосовали 81,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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