Инаугурация губернатора Текслера после победы на выборах пройдет в прямом эфире

Инаугурация Алексея Текслера, переизбравшегося губернатором Челябинской области на второй срок, пройдет в прямом эфире. Об этом сообщили 19 сентября в пресс-службе правительства региона.
«В пятницу, 20 сентября, состоится торжественная церемония вступления в должность губернатора Челябинской области. Увидеть церемонию можно будет в прямом эфире. Трансляция будет вестись в эфире телеканалов „ОТВ“ и „31 канал“, на сайте 1obl.tv, в социальных сетях губернатора и правительства Челябинской области, а также на ресурсах медиахолдинга „Гранада Пресс“», — говорится в сообщении. Начало трансляции в 14:00.
Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер, баллотировавшийся на второй срок, выиграл кампанию. За него проголосовали 81,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
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