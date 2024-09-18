В Екатеринбурге мальчик пронес пистолет в школу для будущих героев и выстрелил

Шестиклассник пронес оружие в екатеринбургскую школу №300

19 сентября 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

В «Перспективе» детей учат спасать себя и других, ее курирует МЧС Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга В новую школу №300 «Перспектива», которую в Екатеринбурге 2 сентября торжественно открыл глава МЧС России Александр Куренков, шестиклассник принес пистолет и сделал из него холостой выстрел. Подробности URA.RU сообщил источник. «12-летний мальчик принес в школу пневматический пистолет, который ему еще весной подарил отчим. Ранее парень стрелял из него в присутствии родителей в лесу, а тут решил похвастаться перед друзьями. На перемене они пошли в туалет, подросток достал из рюкзака оружие и стал показывать. Пистолет не был заряжен, поэтому он сделал выстрел газом в потолок», — рассказал собеседник агентства. Никто из ребят не пострадал, но о случившемся узнало руководство школы. Директор оперативно сообщила о происшествии матери шестиклассника и в полицию. Правоохранители изъяли пистолет марки Gletcher PM и провели осмотр в квартире семейства. Там были изъяты коробки от пневматики и от пуль. Обновлено в 12.20: добавлен комментарий полиции «Мать несовершеннолетнего „Рэмбо“ сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — „Ненадлежащее воспитание собственного ребенка“. Теперь эту семью представители МВД взяли, что называется, на карандаш», — прокомментировал инцидент руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. «Перспектива» была открыта две недели назад, на торжестве присутствовали глава МЧС РФ Александр Куренков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Она стала самой большой в уральской столице, и ее называют школой будущих героев из-за нестандартной специализации: вместо ОБЖ ребят ждут уроки «Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины». В кадетских пожарно-спасательных классах они будут учиться оказывать первую помощь и отрабатывать действия при пожаре. Курирует школу министерство МЧС России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новую школу №300 «Перспектива», которую в Екатеринбурге 2 сентября торжественно открыл глава МЧС России Александр Куренков, шестиклассник принес пистолет и сделал из него холостой выстрел. Подробности URA.RU сообщил источник. «12-летний мальчик принес в школу пневматический пистолет, который ему еще весной подарил отчим. Ранее парень стрелял из него в присутствии родителей в лесу, а тут решил похвастаться перед друзьями. На перемене они пошли в туалет, подросток достал из рюкзака оружие и стал показывать. Пистолет не был заряжен, поэтому он сделал выстрел газом в потолок», — рассказал собеседник агентства. Никто из ребят не пострадал, но о случившемся узнало руководство школы. Директор оперативно сообщила о происшествии матери шестиклассника и в полицию. Правоохранители изъяли пистолет марки Gletcher PM и провели осмотр в квартире семейства. Там были изъяты коробки от пневматики и от пуль. Обновлено в 12.20: добавлен комментарий полиции «Мать несовершеннолетнего „Рэмбо“ сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — „Ненадлежащее воспитание собственного ребенка“. Теперь эту семью представители МВД взяли, что называется, на карандаш», — прокомментировал инцидент руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. «Перспектива» была открыта две недели назад, на торжестве присутствовали глава МЧС РФ Александр Куренков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Она стала самой большой в уральской столице, и ее называют школой будущих героев из-за нестандартной специализации: вместо ОБЖ ребят ждут уроки «Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины». В кадетских пожарно-спасательных классах они будут учиться оказывать первую помощь и отрабатывать действия при пожаре. Курирует школу министерство МЧС России.