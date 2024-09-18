18 сентября 2024

Национализированный актив челябинского олигарха Аристова готовят к обновлению

© Служба новостей «URA.RU»
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Зайнуллин Марат. Челябинск
Ринат Зайнуллин заявил об обновлении холдинга «Ариант» Фото:
новость из сюжета
Холдинг «Ариант» передают государству

На предприятиях холдинга «Ариант», который ранее принадлежал семье челябинского миллиардера Александра Аристова и весной перешел в собственность государства, готовятся нововведения. Об этом на пресс-конференции заявил управляющий холдинга Ринат Зайнуллин.

«Требуется строительство ряда капитальных объектов: это дизбарьеры, мойки, термопоты, которые будут позволять нам обрабатывать всю технику при перемещении с одной площадки на другую. Тем самым общая инвестиционная программа, которую необходимо выполнить, составляет на сегодняшний день порядка 7 млрд рублей», — заявил Зайнуллин.

При этом, по словам управляющего, в настоящее время предприятия холдинга продолжает функционировать в штатном режиме: поля засеиваются, поголовье скота растет. В компании рассчитывают поэтапно наращивать мощности. Все это также потребует финансовых вливаний, увеличения штата сотрудников. При этом работникам обещают все социальные гарантии.

«В июне мы повысили заработную плату на 12% в целом по предприятию. Сейчас я подписал очередную бумагу, и с 1 сентября (кому-то с 1 октября) будет повышена заработная плата еще на 12-15%. То есть, я тем самым пытаюсь нивелировать ту разницу, которая имеется по сельскому хозяйству, и привести заработные платы людей к общерыночным», — отметил Зайнуллин.

Помимо этого, сотрудникам гарантируют возможность повышать свою квалификацию. За счет компании их будут отправлять на обучение.

В апреле по требованию Генпрокуратуры РФ был национализирован «Ариант». Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Холдинг перешел под управление «Россельхозбанка», который назначил управляющим компанией Зайнуллина.

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На предприятиях холдинга «Ариант», который ранее принадлежал семье челябинского миллиардера Александра Аристова и весной перешел в собственность государства, готовятся нововведения. Об этом на пресс-конференции заявил управляющий холдинга Ринат Зайнуллин. «Требуется строительство ряда капитальных объектов: это дизбарьеры, мойки, термопоты, которые будут позволять нам обрабатывать всю технику при перемещении с одной площадки на другую. Тем самым общая инвестиционная программа, которую необходимо выполнить, составляет на сегодняшний день порядка 7 млрд рублей», — заявил Зайнуллин. При этом, по словам управляющего, в настоящее время предприятия холдинга продолжает функционировать в штатном режиме: поля засеиваются, поголовье скота растет. В компании рассчитывают поэтапно наращивать мощности. Все это также потребует финансовых вливаний, увеличения штата сотрудников. При этом работникам обещают все социальные гарантии. «В июне мы повысили заработную плату на 12% в целом по предприятию. Сейчас я подписал очередную бумагу, и с 1 сентября (кому-то с 1 октября) будет повышена заработная плата еще на 12-15%. То есть, я тем самым пытаюсь нивелировать ту разницу, которая имеется по сельскому хозяйству, и привести заработные платы людей к общерыночным», — отметил Зайнуллин. Помимо этого, сотрудникам гарантируют возможность повышать свою квалификацию. За счет компании их будут отправлять на обучение. В апреле по требованию Генпрокуратуры РФ был национализирован «Ариант». Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Холдинг перешел под управление «Россельхозбанка», который назначил управляющим компанией Зайнуллина.
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