Национализированный актив челябинского олигарха Аристова готовят к обновлению

На предприятиях холдинга «Ариант», который ранее принадлежал семье челябинского миллиардера Александра Аристова и весной перешел в собственность государства, готовятся нововведения. Об этом на пресс-конференции заявил управляющий холдинга Ринат Зайнуллин.
«Требуется строительство ряда капитальных объектов: это дизбарьеры, мойки, термопоты, которые будут позволять нам обрабатывать всю технику при перемещении с одной площадки на другую. Тем самым общая инвестиционная программа, которую необходимо выполнить, составляет на сегодняшний день порядка 7 млрд рублей», — заявил Зайнуллин.
При этом, по словам управляющего, в настоящее время предприятия холдинга продолжает функционировать в штатном режиме: поля засеиваются, поголовье скота растет. В компании рассчитывают поэтапно наращивать мощности. Все это также потребует финансовых вливаний, увеличения штата сотрудников. При этом работникам обещают все социальные гарантии.
«В июне мы повысили заработную плату на 12% в целом по предприятию. Сейчас я подписал очередную бумагу, и с 1 сентября (кому-то с 1 октября) будет повышена заработная плата еще на 12-15%. То есть, я тем самым пытаюсь нивелировать ту разницу, которая имеется по сельскому хозяйству, и привести заработные платы людей к общерыночным», — отметил Зайнуллин.
Помимо этого, сотрудникам гарантируют возможность повышать свою квалификацию. За счет компании их будут отправлять на обучение.
В апреле по требованию Генпрокуратуры РФ был национализирован «Ариант». Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Холдинг перешел под управление «Россельхозбанка», который назначил управляющим компанией Зайнуллина.
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