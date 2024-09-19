Синоптик рассказал, когда в России начнется бабье лето

Синоптик Тишковец: бабье лето продержится до конца следующей недели
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В центральной России бабье лето продержится до конца следующей недели Фото:

Классическое бабье лето в Центральную Россию придет уже в начале следующей недели, примерно 23 сентября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в центральных регионах страны теплая погода продержится до конца рабочей недели.

«На фоне малооблачной погоды в предутренние часы показания минимальных термометров в городе понизятся до плюс 1 — плюс 3, в Подмосковье минус 1 — плюс 4 градуса, днем не выше плюс 15. Наступит классическое бабье лето, которое продержится в Центральной России до конца следующей рабочей недели», — сообщает синоптик. Его слова передает РИА Новости.

Небольшое похолодание, преимущественно по утрам, говорит эксперт, ожидается в начале следующей рабочей недели. Однако столбики термометров могут подниматься до отметки +20 градусов. А по ночам возможно похолодание от плюс 4 — плюс 9 градусов.

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Классическое бабье лето в Центральную Россию придет уже в начале следующей недели, примерно 23 сентября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в центральных регионах страны теплая погода продержится до конца рабочей недели. «На фоне малооблачной погоды в предутренние часы показания минимальных термометров в городе понизятся до плюс 1 — плюс 3, в Подмосковье минус 1 — плюс 4 градуса, днем не выше плюс 15. Наступит классическое бабье лето, которое продержится в Центральной России до конца следующей рабочей недели», — сообщает синоптик. Его слова передает РИА Новости. Небольшое похолодание, преимущественно по утрам, говорит эксперт, ожидается в начале следующей рабочей недели. Однако столбики термометров могут подниматься до отметки +20 градусов. А по ночам возможно похолодание от плюс 4 — плюс 9 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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