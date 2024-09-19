Синоптик рассказал, когда в России начнется бабье лето

Классическое бабье лето в Центральную Россию придет уже в начале следующей недели, примерно 23 сентября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в центральных регионах страны теплая погода продержится до конца рабочей недели.
«На фоне малооблачной погоды в предутренние часы показания минимальных термометров в городе понизятся до плюс 1 — плюс 3, в Подмосковье минус 1 — плюс 4 градуса, днем не выше плюс 15. Наступит классическое бабье лето, которое продержится в Центральной России до конца следующей рабочей недели», — сообщает синоптик. Его слова передает РИА Новости.
Небольшое похолодание, преимущественно по утрам, говорит эксперт, ожидается в начале следующей рабочей недели. Однако столбики термометров могут подниматься до отметки +20 градусов. А по ночам возможно похолодание от плюс 4 — плюс 9 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.