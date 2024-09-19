В Екатеринбурге подорожали новостройки

19 сентября 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Стоимость «квадрата» выросла на 0,2% Фото: Илья Московец © URA.RU Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга по итогам августа достигла 163,1 тысячи рублей. Этот показатель превышает июльский на 0,2%. Об этом рассказали аналитики платформы bnMAP.pro. Согласно подсчетам, Екатеринбург занял 13 место в рейтинге по динамике средней цены на рынке новостроек в городах-миллионниках за август 2024 года. «Средняя цена квадратного метра в июле составляла 162,8 тысячи рублей. В августе — 163,1 тысячи рублей», — передает РБК аналитические данные. Вместе с ценами на новое жилье в Екатеринбурге растет объем строительства. С начала года показатель вырос на 25% — с 3,6 тысячи до 4,6 тысячи квадратных метров. При этом в 2024 году екатеринбуржцы потратили на покупку квартир 96,8 миллиарда рублей. Это выше на 31%, чем в 2023-м. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга по итогам августа достигла 163,1 тысячи рублей. Этот показатель превышает июльский на 0,2%. Об этом рассказали аналитики платформы bnMAP.pro. Согласно подсчетам, Екатеринбург занял 13 место в рейтинге по динамике средней цены на рынке новостроек в городах-миллионниках за август 2024 года. «Средняя цена квадратного метра в июле составляла 162,8 тысячи рублей. В августе — 163,1 тысячи рублей», — передает РБК аналитические данные. Вместе с ценами на новое жилье в Екатеринбурге растет объем строительства. С начала года показатель вырос на 25% — с 3,6 тысячи до 4,6 тысячи квадратных метров. При этом в 2024 году екатеринбуржцы потратили на покупку квартир 96,8 миллиарда рублей. Это выше на 31%, чем в 2023-м.