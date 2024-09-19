В Екатеринбурге подорожали новостройки

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Дом № 23 на улице Ткачей. Екатеринбург, недвижимость, ипотека, город, жк clever park, новостройки, жилье, многоквартирные дома
Стоимость «квадрата» выросла на 0,2% Фото:

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга по итогам августа достигла 163,1 тысячи рублей. Этот показатель превышает июльский на 0,2%. Об этом рассказали аналитики платформы bnMAP.pro.

Согласно подсчетам, Екатеринбург занял 13 место в рейтинге по динамике средней цены на рынке новостроек в городах-миллионниках за август 2024 года. «Средняя цена квадратного метра в июле составляла 162,8 тысячи рублей. В августе — 163,1 тысячи рублей», — передает РБК аналитические данные.

Вместе с ценами на новое жилье в Екатеринбурге растет объем строительства. С начала года показатель вырос на 25% — с 3,6 тысячи до 4,6 тысячи квадратных метров. При этом в 2024 году екатеринбуржцы потратили на покупку квартир 96,8 миллиарда рублей. Это выше на 31%, чем в 2023-м.

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Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга по итогам августа достигла 163,1 тысячи рублей. Этот показатель превышает июльский на 0,2%. Об этом рассказали аналитики платформы bnMAP.pro. Согласно подсчетам, Екатеринбург занял 13 место в рейтинге по динамике средней цены на рынке новостроек в городах-миллионниках за август 2024 года. «Средняя цена квадратного метра в июле составляла 162,8 тысячи рублей. В августе — 163,1 тысячи рублей», — передает РБК аналитические данные. Вместе с ценами на новое жилье в Екатеринбурге растет объем строительства. С начала года показатель вырос на 25% — с 3,6 тысячи до 4,6 тысячи квадратных метров. При этом в 2024 году екатеринбуржцы потратили на покупку квартир 96,8 миллиарда рублей. Это выше на 31%, чем в 2023-м.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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