Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки

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Пресс-конференция в ТАСС с участием Анны Чиповской, Петра Налича и Оксаны Федоровой. Москва, федорова оксана
Путин подписал указ о присвоении Оксане Федоровой звания «Заслуженный артист России» Фото:

Победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», телеведущая и президент собственного Благотворительного фонда Оксана Федорова (Бородина) удостоена звания «Заслуженный артист России». Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Бородиной Оксане Геннадьевне», — говорится в указе. Федорова получила звание «за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».

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Победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», телеведущая и президент собственного Благотворительного фонда Оксана Федорова (Бородина) удостоена звания «Заслуженный артист России». Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. «Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Бородиной Оксане Геннадьевне», — говорится в указе. Федорова получила звание «за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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