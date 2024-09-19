Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки

Путин подписал указ о присвоении Оксане Федоровой звания «Заслуженный артист России»
Победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», телеведущая и президент собственного Благотворительного фонда Оксана Федорова (Бородина) удостоена звания «Заслуженный артист России». Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Бородиной Оксане Геннадьевне», — говорится в
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