Указ, повестка, СВО: как в Свердловской области проходила мобилизация. Фото

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация

21 сентября 2024 в 09:03 Размер текста - 17 +

Из Свердловской области было призвано примерно 9700 человек Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Ровно два года назад, 21 сентября 2022-го, в России указом президента Владимира Путина была объявлена частичная мобилизация — в связи со спецоперацией на Украине. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов — те, кто состоит в запасе и имеет боевой опыт. Губернаторам было поручено обеспечить призыв в определенные сроки. Как это было в Свердловской области, — вспоминаем в фоторепортаже URA.RU. Сколько именно солдат будет призвано в нашем регионе, врио военного комиссара региона Сергей Чирков тогда не раскрывал, ссылаясь на гриф ограниченного доступа. «Могу лишь сказать, что мы не выходим за рамки, заявленные Минобороны РФ. То есть будут призваны не более 1% от мобилизационных ресурсов субъекта», — говорил он. При этом и. о. главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков утверждал, что на СВО призовут 9700 свердловчан. Так ли это, до сих пор официально не подтверждено, однако источники URA.RU утверждают, что у руководства страны вопросов к региону по мобилизации не возникло: свердловчане не просто являлись по повесткам, но и приходили без вызова в военкоматы и сами просились на фронт. Все мобилизованные проходили предварительную подготовку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сбор и проводы проходили у военкоматов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многие свердловчане откликнулись на призыв, заявив, что это их долг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прежде всего отбирали тех парней, у кого крепкое здоровье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военкомы были рядом с солдатами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два года назад в сентябре уже лежал снег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мужчин провожали жены, матери и дети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На фронт уходили мужья, сыновья, отцы Фото: Размик Закарян © URA.RU Они обещали вернуться — с победой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В регионе шла агитация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многие из мобилизованных уже имели боевой опыт Фото: Размик Закарян © URA.RU Прощание с солдатами бывало очень трогательным и пронзительным Фото: Размик Закарян © URA.RU Женщины не могли сдержать слез Фото: Размик Закарян © URA.RU Некоторые приходили сами, без повесток Фото: Размик Закарян © URA.RU Настрой у мобилизованных был серьезный и решительный,. Фото: Размик Закарян © URA.RU …, а порой и очень веселый Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многие свердловчане говорили: «Я не могу сидеть дома, когда мои друзья и товарищи рискуют жизнями» Фото: Размик Закарян © URA.RU Тяжелее всего прощание с солдатами, уходящими на фронт, давалось матерям Фото: Размик Закарян © URA.RU О мобилизации Владимир Путин сообщил ровно два года назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На фоне мобилизации устраивались единичные митинги против нее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В зону СВО отправились тысячи свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тылу многие женщины, проводив мужей, тоже стали помогать фронту Фото: Размик Закарян © URA.RU Мобилизация в Свердловской области шла полным ходом Фото: Размик Закарян © URA.RU Резервистов обучали на полигонах воинских частей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самая крупная из них — в Елани Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В военных городках устраивали концерты для мобилизованных — чтобы поднять боевой дух Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Солдаты уходили и обещали вернуться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Всего в России мобилизовали порядка 300 тысяч человек Фото: Размик Закарян © URA.RU Уходя, солдаты объясняли, что берут оружие в руки ради своих детей и семей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все, кто ушли два года назад на фронт, говорили, что это их долг — защищать Родину Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ровно два года назад, 21 сентября 2022-го, в России указом президента Владимира Путина была объявлена частичная мобилизация — в связи со спецоперацией на Украине. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов — те, кто состоит в запасе и имеет боевой опыт. Губернаторам было поручено обеспечить призыв в определенные сроки. Как это было в Свердловской области, — вспоминаем в фоторепортаже URA.RU. Сколько именно солдат будет призвано в нашем регионе, врио военного комиссара региона Сергей Чирков тогда не раскрывал, ссылаясь на гриф ограниченного доступа. «Могу лишь сказать, что мы не выходим за рамки, заявленные Минобороны РФ. То есть будут призваны не более 1% от мобилизационных ресурсов субъекта», — говорил он. При этом и. о. главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков утверждал, что на СВО призовут 9700 свердловчан. Так ли это, до сих пор официально не подтверждено, однако источники URA.RU утверждают, что у руководства страны вопросов к региону по мобилизации не возникло: свердловчане не просто являлись по повесткам, но и приходили без вызова в военкоматы и сами просились на фронт.