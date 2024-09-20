20 сентября 2024

Указ, повестка, СВО: как в Свердловской области проходила мобилизация. Фото

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Из Свердловской области было призвано примерно 9700 человек Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Ровно два года назад, 21 сентября 2022-го, в России указом президента Владимира Путина была объявлена частичная мобилизация — в связи со спецоперацией на Украине. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов — те, кто состоит в запасе и имеет боевой опыт. Губернаторам было поручено обеспечить призыв в определенные сроки. Как это было в Свердловской области, — вспоминаем в фоторепортаже URA.RU.

Сколько именно солдат будет призвано в нашем регионе, врио военного комиссара региона Сергей Чирков тогда не раскрывал, ссылаясь на гриф ограниченного доступа. «Могу лишь сказать, что мы не выходим за рамки, заявленные Минобороны РФ. То есть будут призваны не более 1% от мобилизационных ресурсов субъекта», — говорил он. При этом и. о. главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков утверждал, что на СВО призовут 9700 свердловчан. Так ли это, до сих пор официально не подтверждено, однако источники URA.RU утверждают, что у руководства страны вопросов к региону по мобилизации не возникло: свердловчане не просто являлись по повесткам, но и приходили без вызова в военкоматы и сами просились на фронт.

Отправление мобилизованных свердловчан из ДК Металлург. Свердловская область, Верхняя Пышма
Все мобилизованные проходили предварительную подготовку
Фото:
Отправление мобилизованных свердловчан из ДК Металлург. Свердловская область, Верхняя Пышма
Сбор и проводы проходили у военкоматов
Фото:
Отправление мобилизованных свердловчан из ДК Металлург. Свердловская область, Верхняя Пышма
Многие свердловчане откликнулись на призыв, заявив, что это их долг
Фото:
Отправление мобилизованных свердловчан из ДК Металлург. Свердловская область, Верхняя Пышма
Прежде всего отбирали тех парней, у кого крепкое здоровье
Фото:
Отправление мобилизованных свердловчан из ДК Металлург. Свердловская область, Верхняя Пышма
Военкомы были рядом с солдатами
Фото:
Отправление мобилизованных свердловчан из ДК Металлург. Свердловская область, Верхняя Пышма
Два года назад в сентябре уже лежал снег
Фото:
Отправление мобилизованных свердловчан из ДК Металлург. Свердловская область, Верхняя Пышма
Мужчин провожали жены, матери и дети
Фото:
Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург
На фронт уходили мужья, сыновья, отцы
Фото:
Отправка мобилизованных с Железнодорожного и Верх-Исетского военкоматов. Екатеринбург
Они обещали вернуться — с победой
Фото:
Отправка мобилизованных с Железнодорожного и Верх-Исетского военкоматов. Екатеринбург
В регионе шла агитация
Фото:
Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург
Многие из мобилизованных уже имели боевой опыт
Фото:
Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург
Прощание с солдатами бывало очень трогательным и пронзительным
Фото:
Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург
Женщины не могли сдержать слез
Фото:
Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург
Некоторые приходили сами, без повесток
Фото:
Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург
Настрой у мобилизованных был серьезный и решительный,.
Фото:
Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург
…, а порой и очень веселый
Фото:
Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург
Многие свердловчане говорили: «Я не могу сидеть дома, когда мои друзья и товарищи рискуют жизнями»
Фото:
Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург
Тяжелее всего прощание с солдатами, уходящими на фронт, давалось матерям
Фото:
Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург
О мобилизации Владимир Путин сообщил ровно два года назад
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Митинг участников партии Другая Россия против результатов Выборов-2021. Екатеринбург
На фоне мобилизации устраивались единичные митинги против нее
Фото:
Учебный центр Елань. Екатеринбург
В зону СВО отправились тысячи свердловчан
Фото:
Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург
В тылу многие женщины, проводив мужей, тоже стали помогать фронту
Фото:
Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург
Мобилизация в Свердловской области шла полным ходом
Фото:
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область
Резервистов обучали на полигонах воинских частей
Фото:
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область
Самая крупная из них — в Елани
Фото:
Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург
В военных городках устраивали концерты для мобилизованных — чтобы поднять боевой дух
Фото:
Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург
Солдаты уходили и обещали вернуться
Фото:
Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург
Всего в России мобилизовали порядка 300 тысяч человек
Фото:
Отправка мобилизованных с Железнодорожного и Верх-Исетского военкоматов. Екатеринбург
Уходя, солдаты объясняли, что берут оружие в руки ради своих детей и семей
Фото:
Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург
Все, кто ушли два года назад на фронт, говорили, что это их долг — защищать Родину
Фото:

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Ровно два года назад, 21 сентября 2022-го, в России указом президента Владимира Путина была объявлена частичная мобилизация — в связи со спецоперацией на Украине. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов — те, кто состоит в запасе и имеет боевой опыт. Губернаторам было поручено обеспечить призыв в определенные сроки. Как это было в Свердловской области, — вспоминаем в фоторепортаже URA.RU. Сколько именно солдат будет призвано в нашем регионе, врио военного комиссара региона Сергей Чирков тогда не раскрывал, ссылаясь на гриф ограниченного доступа. «Могу лишь сказать, что мы не выходим за рамки, заявленные Минобороны РФ. То есть будут призваны не более 1% от мобилизационных ресурсов субъекта», — говорил он. При этом и. о. главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков утверждал, что на СВО призовут 9700 свердловчан. Так ли это, до сих пор официально не подтверждено, однако источники URA.RU утверждают, что у руководства страны вопросов к региону по мобилизации не возникло: свердловчане не просто являлись по повесткам, но и приходили без вызова в военкоматы и сами просились на фронт.
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