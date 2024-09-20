Ровно два года назад, 21 сентября 2022-го, в России указом президента Владимира Путина была объявлена частичная мобилизация — в связи со спецоперацией на Украине. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов — те, кто состоит в запасе и имеет боевой опыт. Губернаторам было поручено обеспечить призыв в определенные сроки. Как это было в Свердловской области, — вспоминаем в фоторепортаже URA.RU.
Сколько именно солдат будет призвано в нашем регионе, врио военного комиссара региона Сергей Чирков тогда не раскрывал, ссылаясь на гриф ограниченного доступа. «Могу лишь сказать, что мы не выходим за рамки, заявленные Минобороны РФ. То есть будут призваны не более 1% от мобилизационных ресурсов субъекта», — говорил он. При этом и. о. главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков утверждал, что на СВО призовут 9700 свердловчан. Так ли это, до сих пор официально не подтверждено, однако источники URA.RU утверждают, что у руководства страны вопросов к региону по мобилизации не возникло: свердловчане не просто являлись по повесткам, но и приходили без вызова в военкоматы и сами просились на фронт.
Все мобилизованные проходили предварительную подготовку
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Ровно два года назад, 21 сентября 2022-го, в России указом президента Владимира Путина была объявлена частичная мобилизация — в связи со спецоперацией на Украине. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов — те, кто состоит в запасе и имеет боевой опыт. Губернаторам было поручено обеспечить призыв в определенные сроки. Как это было в Свердловской области, — вспоминаем в фоторепортаже URA.RU. Сколько именно солдат будет призвано в нашем регионе, врио военного комиссара региона Сергей Чирков тогда не раскрывал, ссылаясь на гриф ограниченного доступа. «Могу лишь сказать, что мы не выходим за рамки, заявленные Минобороны РФ. То есть будут призваны не более 1% от мобилизационных ресурсов субъекта», — говорил он. При этом и. о. главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков утверждал, что на СВО призовут 9700 свердловчан. Так ли это, до сих пор официально не подтверждено, однако источники URA.RU утверждают, что у руководства страны вопросов к региону по мобилизации не возникло: свердловчане не просто являлись по повесткам, но и приходили без вызова в военкоматы и сами просились на фронт.