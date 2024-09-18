18 сентября 2024

«Пока оленину не пробовал»: актер Никита Ефремов оценил красоту ямальской тундры

Актер Никита Ефремов прилетел на съемки в ЯНАО и прогулялся по тундре
© Служба новостей «URA.RU»
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Никита Ефремов оценил красоту северных оленей
Никита Ефремов оценил красоту северных оленей Фото:

Актер Никита Ефремов прилетел на съемки в ЯНАО, чтобы исполнить главную роль в мистическом триллере «Она тебя любит». Он прогулялся по тундре и рассказал подписчикам в социальных сетях, что ценит красоту Ямала и пока не пробовал оленину.

«Пока оленину не пробовал. Олени красивые очень», — написал в своем telegram-канале актер. Он также отметил, что давно мечтал побывать в тундре.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская киностудия начала на Ямале съемки мистического триллера под руководством режиссера Владимира Головнева. Он рассказал URA.RU, что вдохновило его написать сценарий фильма.

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Актер Никита Ефремов прилетел на съемки в ЯНАО, чтобы исполнить главную роль в мистическом триллере «Она тебя любит». Он прогулялся по тундре и рассказал подписчикам в социальных сетях, что ценит красоту Ямала и пока не пробовал оленину. «Пока оленину не пробовал. Олени красивые очень», — написал в своем telegram-канале актер. Он также отметил, что давно мечтал побывать в тундре. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская киностудия начала на Ямале съемки мистического триллера под руководством режиссера Владимира Головнева. Он рассказал URA.RU, что вдохновило его написать сценарий фильма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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