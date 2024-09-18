Актер Никита Ефремов прилетел на съемки в ЯНАО и прогулялся по тундре

Никита Ефремов оценил красоту северных оленей
Актер Никита Ефремов прилетел на съемки в ЯНАО, чтобы исполнить главную роль в мистическом триллере «Она тебя любит». Он прогулялся по тундре и рассказал подписчикам в социальных сетях, что ценит красоту Ямала и пока не пробовал оленину.
«Пока оленину не пробовал. Олени красивые очень», — написал в своем telegram-канале актер. Он также отметил, что давно мечтал побывать в тундре.
Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская киностудия начала на Ямале съемки мистического триллера под руководством режиссера Владимира Головнева. Он рассказал URA.RU, что вдохновило его написать сценарий фильма.
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