Правительство выделит 900 млн аграриям, пострадавшим от заморозков

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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство поддержит аграриев, пострадавших от заморозков в мае 2024 года
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство поддержит аграриев, пострадавших от заморозков в мае 2024 года Фото:

Правительство России приняло решение выделить финансовую помощь сельхозпроизводителям, чьи посадки пострадали от заморозков в мае 2024 года. Кабмин направит на эти цели более 900 млн рублей. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в ходе заседания правительства.

«Важно, чтобы средства как можно скорее поступили в регионы. Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ», — сказал Мишустин.

Уточняется, что решение позволит помочь более 160 сельхозпроизводителям, которые занимаются выращиванием фруктов и ягод. Субсидии получат Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Пензенская, Ростовская, Саратовская и Тамбовская области.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев. Решение было принято после посещения главой государства Ставропольского края. 

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Правительство России приняло решение выделить финансовую помощь сельхозпроизводителям, чьи посадки пострадали от заморозков в мае 2024 года. Кабмин направит на эти цели более 900 млн рублей. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в ходе заседания правительства. «Важно, чтобы средства как можно скорее поступили в регионы. Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ», — сказал Мишустин. Уточняется, что решение позволит помочь более 160 сельхозпроизводителям, которые занимаются выращиванием фруктов и ягод. Субсидии получат Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Пензенская, Ростовская, Саратовская и Тамбовская области. Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев. Решение было принято после посещения главой государства Ставропольского края. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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