Правительство выделит 900 млн аграриям, пострадавшим от заморозков

Правительство России приняло решение выделить финансовую помощь сельхозпроизводителям, чьи посадки пострадали от заморозков в мае 2024 года. Кабмин направит на эти цели более 900 млн рублей. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в ходе заседания правительства.
«Важно, чтобы средства как можно скорее поступили в регионы. Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ», — сказал Мишустин.
Уточняется, что решение позволит помочь более 160 сельхозпроизводителям, которые занимаются выращиванием фруктов и ягод. Субсидии получат Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Пензенская, Ростовская, Саратовская и Тамбовская области.
Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев. Решение было принято после посещения главой государства Ставропольского края.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.