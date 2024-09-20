Светлаков привез в Екатеринбург фильм, который в России еще никто не видел. Фото

В Екатеринбурге прошла презентация фильма «Беляковы в отпуске»

20 сентября 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Сергей Светлаков привез фильм сначала в Екатеринбург Фото: Размик Закарян © URA.RU Шоумен, экс-участник «Уральских пельменей» Сергей Светлаков собрал полный зал в Екатеринбурге, чтобы земляки первыми в России увидели новый фильм о «вечном телезрителе» Сергее Белякове из Таганрога. Зрителям герой известен по популярной программе 2010-х годов «Наша Russia». Каким был предпремьерный показ на Урале — в репортаже URA.RU. Первые гости стали собираться в «Континент Синема» около семи вечера: все ради того, чтобы успеть сделать фото со Светлаковым. Несмотря на длинную очередь, которая растянулась на весь коридор, заветные снимки получили все желающие. Особенно актера и продюсера фильма позабавил мужчина, переодетый в Славика — другого персонажа из шоу «Наша Russia». После этого зрители и звезда направились занимать места в зале. Перед показом слово взял экс-участник «Уральских пельменей». «Я давно не снимался сам в кино, поэтому я буду очень сильно переживать. Переживать еще по той причине, что это первый показ данного фильма. Его не видел ни один город. Я сейчас первый раз вообще услышу, где вы будете смеяться, где вы, может быть, растрогаетесь, захотите похлопать. Поэтому большая просьба — не сдерживать себя хотя бы сегодня», — сказал Светлаков. Также он предупредил, что в картине нет ничего из ряда вон выходящего и пошлого, поэтому «Беляковы в отпуске» подходят для просмотра всей семьей. Затем зал затих, и на экране началась разворачиваться история. Беляковы отправляются в долгожданный отпуск в Турцию, но на ресепшен выясняется, что отель оплачен на следующий год. Здесь же герои встречают бывших одноклассников — семью Дубровиных, которые стали богатыми. Чтобы не ударить в грязь лицом, Беляковы начинают изображать из себя элиту. В комедии, которую вся Россия увидит в кинотеатрах только с 26 сентября, сыграли Сергей Светлаков, Светлана Листова, Мария Горбань и Андрей Мерзликин. Производством занималась киностудия SVERDЛOVSK. После показа Светлаков признался URA.RU, что его ожидания по поводу реакции зала во многом оправдались. «Сценарно есть какие-то моменты, где казалось, что было не так смешно и забавно, а люди смеются. Но это комедия, мы рассчитываем, что зрители будут как минимум улыбаться — где-то больше, где-то меньше», — поделился продюсер. В планах у шоумена привезти на Урал и новогодний фильм «Звезды в Сибири», в котором снялись екатеринбуржцы — певица Клава Кока и участник «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин (он, кстати, тоже пришел на показ о семье Беляковых). «Я бы хотел сделать нашу уральскую премьеру. Если получится, то в начале декабря мы приедем. Я чаще всего показываю здесь свои фильмы, и от этой реакции уже отталкиваю, что будет происходить дальше». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шоумен, экс-участник «Уральских пельменей» Сергей Светлаков собрал полный зал в Екатеринбурге, чтобы земляки первыми в России увидели новый фильм о «вечном телезрителе» Сергее Белякове из Таганрога. Зрителям герой известен по популярной программе 2010-х годов «Наша Russia». Каким был предпремьерный показ на Урале — в репортаже URA.RU. Первые гости стали собираться в «Континент Синема» около семи вечера: все ради того, чтобы успеть сделать фото со Светлаковым. Несмотря на длинную очередь, которая растянулась на весь коридор, заветные снимки получили все желающие. Особенно актера и продюсера фильма позабавил мужчина, переодетый в Славика — другого персонажа из шоу «Наша Russia». После этого зрители и звезда направились занимать места в зале. Перед показом слово взял экс-участник «Уральских пельменей». «Я давно не снимался сам в кино, поэтому я буду очень сильно переживать. Переживать еще по той причине, что это первый показ данного фильма. Его не видел ни один город. Я сейчас первый раз вообще услышу, где вы будете смеяться, где вы, может быть, растрогаетесь, захотите похлопать. Поэтому большая просьба — не сдерживать себя хотя бы сегодня», — сказал Светлаков. Также он предупредил, что в картине нет ничего из ряда вон выходящего и пошлого, поэтому «Беляковы в отпуске» подходят для просмотра всей семьей. Затем зал затих, и на экране началась разворачиваться история. Беляковы отправляются в долгожданный отпуск в Турцию, но на ресепшен выясняется, что отель оплачен на следующий год. Здесь же герои встречают бывших одноклассников — семью Дубровиных, которые стали богатыми. Чтобы не ударить в грязь лицом, Беляковы начинают изображать из себя элиту. В комедии, которую вся Россия увидит в кинотеатрах только с 26 сентября, сыграли Сергей Светлаков, Светлана Листова, Мария Горбань и Андрей Мерзликин. Производством занималась киностудия SVERDЛOVSK. После показа Светлаков признался URA.RU, что его ожидания по поводу реакции зала во многом оправдались. «Сценарно есть какие-то моменты, где казалось, что было не так смешно и забавно, а люди смеются. Но это комедия, мы рассчитываем, что зрители будут как минимум улыбаться — где-то больше, где-то меньше», — поделился продюсер. В планах у шоумена привезти на Урал и новогодний фильм «Звезды в Сибири», в котором снялись екатеринбуржцы — певица Клава Кока и участник «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин (он, кстати, тоже пришел на показ о семье Беляковых). «Я бы хотел сделать нашу уральскую премьеру. Если получится, то в начале декабря мы приедем. Я чаще всего показываю здесь свои фильмы, и от этой реакции уже отталкиваю, что будет происходить дальше».