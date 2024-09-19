«Мы в недоумении»: директор Стаса Михайлова прояснил ситуацию с отмененными концертами

У певца Стаса Михайлова из-за недобросовестного организатора отменились сразу три концерта в октябре. Зрителям сообщили, что они могут получить деньги за билеты в местах приобретения, а команда артиста пообещала, что выступления состоятся, но позже. Директор певца Алексей Кудинов в беседе с корреспондентом URA.RU раскрыл детали произошедшего.
«Мы в недоумении от сложившейся ситуации. Подобное в нашей практике произошло впервые», — рассказал Кудинов.
Представитель Михайлова отметил, что, к счастью, никаких финансовых потерь из-за недобросовестного организатора артист в данном случае не понес. «Никаких предоплат за эти концерты артист не получил, как и не получили оплаты площадки и так далее. На сегодняшний момент самое главное для нас — чтобы NCA (ООО „Рок-фест“) вернули зрителям деньги за купленные билеты», — сказал директор певца.
Будет ли в дальнейшем команда Михайлова решать этот вопрос в судебном порядке или в ином виде, Кудинов не стал комментировать.
17 октября в Самаре, 26 октября в Екатеринбурге и 28 октября в Челябинске Стас Михайлов должен быть выйти на сцену с грандиозной концертной программой. Но выяснилось, что организатор по неизвестным причинам ничего не оплатил, начиная от аренды зала и заканчивая гонораром артиста. Такие ситуации возможны в концертной деятельности, но они связаны в основном с плохой продажей билетов. Тогда как на концерты Стаса Михайлова места активно раскупались.
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