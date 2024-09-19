«Мы в недоумении»: директор Стаса Михайлова прояснил ситуацию с отмененными концертами

Директор Стаса Михайлова: самое главное, чтобы зрителям вернули деньги за билеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерты Стаса Михайлова отменили в трех городах
Концерты Стаса Михайлова отменили в трех городах Фото:

У певца Стаса Михайлова из-за недобросовестного организатора отменились сразу три концерта в октябре. Зрителям сообщили, что они могут получить деньги за билеты в местах приобретения, а команда артиста пообещала, что выступления состоятся, но позже. Директор певца Алексей Кудинов в беседе с корреспондентом URA.RU раскрыл детали произошедшего.

«Мы в недоумении от сложившейся ситуации. Подобное в нашей практике произошло впервые», — рассказал Кудинов.

Представитель Михайлова отметил, что, к счастью, никаких финансовых потерь из-за недобросовестного организатора артист в данном случае не понес. «Никаких предоплат за эти концерты артист не получил, как и не получили оплаты площадки и так далее. На сегодняшний момент самое главное для нас — чтобы NCA (ООО „Рок-фест“) вернули зрителям деньги за купленные билеты», — сказал директор певца.

Будет ли в дальнейшем команда Михайлова решать этот вопрос в судебном порядке или в ином виде, Кудинов не стал комментировать.

17 октября в Самаре, 26 октября в Екатеринбурге и 28 октября в Челябинске Стас Михайлов должен быть выйти на сцену с грандиозной концертной программой. Но выяснилось, что организатор по неизвестным причинам ничего не оплатил, начиная от аренды зала и заканчивая гонораром артиста. Такие ситуации возможны в концертной деятельности, но они связаны в основном с плохой продажей билетов. Тогда как на концерты Стаса Михайлова места активно раскупались.

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У певца Стаса Михайлова из-за недобросовестного организатора отменились сразу три концерта в октябре. Зрителям сообщили, что они могут получить деньги за билеты в местах приобретения, а команда артиста пообещала, что выступления состоятся, но позже. Директор певца Алексей Кудинов в беседе с корреспондентом URA.RU раскрыл детали произошедшего. «Мы в недоумении от сложившейся ситуации. Подобное в нашей практике произошло впервые», — рассказал Кудинов. Будет ли в дальнейшем команда Михайлова решать этот вопрос в судебном порядке или в ином виде, Кудинов не стал комментировать. 17 октября в Самаре, 26 октября в Екатеринбурге и 28 октября в Челябинске Стас Михайлов должен быть выйти на сцену с грандиозной концертной программой. Но выяснилось, что организатор по неизвестным причинам ничего не оплатил, начиная от аренды зала и заканчивая гонораром артиста. Такие ситуации возможны в концертной деятельности, но они связаны в основном с плохой продажей билетов. Тогда как на концерты Стаса Михайлова места активно раскупались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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