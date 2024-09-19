Челябинский губернатор Текслер раздал награды подчиненным

19 сентября 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Среди прочих получил награду и глава челябинского минсельхоза Алексей Кобылин (в центре) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил медалями и почетными званиями высокопоставленных чиновников правительства региона. Соответствующие постановления появились 19 сентября на интернет-портале публикации правовых актов. «За особые заслуги в сфере государственного управления, направленные на содействие занятости населения, многолетний добросовестный труд наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Смирнова Владислава Валентиновича, начальника ГУ по труду и занятости», — говорится в документе. Такой же медалью третьей степени награжден министр образования региона Виталий Литке. Министр строительства Юлий Элбакидзе удостоен звания «Заслуженный строитель Челябинской области». Глава минсельхоза Алексей Кобылин стал заслуженным работником сельского хозяйства региона. Звания «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области» удостоен руководитель минкульта Алексей Бетехтин. Награждения состоялись перед предстоящей отставкой правительства области. Она произойдет после назначенной на 20 сентября инаугурации избранного на второй срок Текслера. Часть высокопоставленных чиновников отправилась в отставку еще раньше. Выборы состоялись 7 и 8 сентября, в них приняли участие четыре кандидата. За действующего губернатора проголосовали 81,28% избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил медалями и почетными званиями высокопоставленных чиновников правительства региона. Соответствующие постановления появились 19 сентября на интернет-портале публикации правовых актов. «За особые заслуги в сфере государственного управления, направленные на содействие занятости населения, многолетний добросовестный труд наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Смирнова Владислава Валентиновича, начальника ГУ по труду и занятости», — говорится в документе. Такой же медалью третьей степени награжден министр образования региона Виталий Литке. Министр строительства Юлий Элбакидзе удостоен звания «Заслуженный строитель Челябинской области». Глава минсельхоза Алексей Кобылин стал заслуженным работником сельского хозяйства региона. Звания «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области» удостоен руководитель минкульта Алексей Бетехтин. Награждения состоялись перед предстоящей отставкой правительства области. Она произойдет после назначенной на 20 сентября инаугурации избранного на второй срок Текслера. Часть высокопоставленных чиновников отправилась в отставку еще раньше. Выборы состоялись 7 и 8 сентября, в них приняли участие четыре кандидата. За действующего губернатора проголосовали 81,28% избирателей.