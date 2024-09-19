В Нижнем Тагиле сорвался концерт Shaman’а

Shaman не сможет выступить в Нижнем Тагиле

19 сентября 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Концерт Shaman`а был намечен на 24 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагил отменили концерт одного из самых патриотичных певцов России — Shaman`а (настоящее имя — Ярослав Дронов). Информация об этом появилась на сайте концертной площадки. «Если вы приобретали билеты на сайте artzvezdy.ru, пожалуйста, оформите заявку на возврат билетов по ссылке. После оформления заявки деньги поступят вам в течение 3-30 дней, в зависимости от скорости зачисления средств вашим банком», — сказано в посте. Также возвраты делают билетные операторы. Shaman планировал привести в Тагил новую концертную программу под названием «Победа!». Но билеты продавались плохо: за полторы недели до выступления в наличии было больше половины, хотя ранее в регионе были солд-ауты. Такая же история случилась в Екатеринбурге, где артист должен спеть 25 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагил отменили концерт одного из самых патриотичных певцов России — Shaman`а (настоящее имя — Ярослав Дронов). Информация об этом появилась на сайте концертной площадки. «Если вы приобретали билеты на сайте artzvezdy.ru, пожалуйста, оформите заявку на возврат билетов по ссылке. После оформления заявки деньги поступят вам в течение 3-30 дней, в зависимости от скорости зачисления средств вашим банком», — сказано в посте. Также возвраты делают билетные операторы. Shaman планировал привести в Тагил новую концертную программу под названием «Победа!». Но билеты продавались плохо: за полторы недели до выступления в наличии было больше половины, хотя ранее в регионе были солд-ауты. Такая же история случилась в Екатеринбурге, где артист должен спеть 25 сентября.