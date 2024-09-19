Названа причина срыва концерта Shaman’а в Нижнем Тагиле

Концерт Shaman’а в Нижнем Тагиле отменили из-за технических неполадок
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SHAMAN. Екатеринбург, shaman
Билеты на Shaman`а продавались с трудом Фото:

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), которого ценят в Кремле, не будет выступать в Нижнем Тагиле из-за неполадок техники. Об этом сообщают организаторы в соцсетях.

«Уважаемые зрители! Концерт Shaman`a в Нижнем Тагиле отменен по техническим причинам», — говорится в посте.

Один из самых популярных патриотичных певцов России планировал презентовать новую концертную программу «Победа!» 24 сентября. Но за полторы недели до выступления осталось больше половины билетов. Неважно билеты расходятся и в Екатеринбурге, где концерт пройдет 25 сентября. При этом раньше у артиста были солд-ауты.

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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), которого ценят в Кремле, не будет выступать в Нижнем Тагиле из-за неполадок техники. Об этом сообщают организаторы в соцсетях. «Уважаемые зрители! Концерт Shaman`a в Нижнем Тагиле отменен по техническим причинам», — говорится в посте. Один из самых популярных патриотичных певцов России планировал презентовать новую концертную программу «Победа!» 24 сентября. Но за полторы недели до выступления осталось больше половины билетов. Неважно билеты расходятся и в Екатеринбурге, где концерт пройдет 25 сентября. При этом раньше у артиста были солд-ауты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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