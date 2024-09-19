Названа причина срыва концерта Shaman’а в Нижнем Тагиле

Концерт Shaman’а в Нижнем Тагиле отменили из-за технических неполадок

19 сентября 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Билеты на Shaman`а продавались с трудом Фото: Илья Московец © URA.RU Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), которого ценят в Кремле, не будет выступать в Нижнем Тагиле из-за неполадок техники. Об этом сообщают организаторы в соцсетях. «Уважаемые зрители! Концерт Shaman`a в Нижнем Тагиле отменен по техническим причинам», — говорится в посте. Один из самых популярных патриотичных певцов России планировал презентовать новую концертную программу «Победа!» 24 сентября. Но за полторы недели до выступления осталось больше половины билетов. Неважно билеты расходятся и в Екатеринбурге, где концерт пройдет 25 сентября. При этом раньше у артиста были солд-ауты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), которого ценят в Кремле, не будет выступать в Нижнем Тагиле из-за неполадок техники. Об этом сообщают организаторы в соцсетях. «Уважаемые зрители! Концерт Shaman`a в Нижнем Тагиле отменен по техническим причинам», — говорится в посте. Один из самых популярных патриотичных певцов России планировал презентовать новую концертную программу «Победа!» 24 сентября. Но за полторы недели до выступления осталось больше половины билетов. Неважно билеты расходятся и в Екатеринбурге, где концерт пройдет 25 сентября. При этом раньше у артиста были солд-ауты.