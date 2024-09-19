РВ: ВСУ стали использовать роботов с пулеметами в Курской области. Видео

19 сентября 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

ВСУ использовали в зоне СВО наземный дрон с пулеметом против ВС РФ, уточнили военкоры «Русской весны» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области начали использовать против российских сил наземные дроны с пулеметами. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». «ВСУ начали применять наземные дроны с пулеметов в боях в Курской области. При поддержке миномета он [дрон] атаковал российскую позицию в приграничье, ведя огонь из 7,62-мм пулемета», — пишут журналисты в своем telegram-канале. В ответ на атаку украинского беспилотника ВС РФ ударили по нему из РПГ при поддержке собственного дрона. Военкоры призвали развивать робототехнику в целом, чтобы не отставать в этой сфере от противника. Украина активно использует беспилотники при атаках на российские территории, передает «Национальная служба новостей». За сутки Киев может задействовать до нескольких десятков дронов, передает RT. Используются как летающие типы, так и беспилотные катера. Однако ВС РФ не отстают и используют свои версии дронов против ВСУ. Ранее Forbes писал, что российские военные впервые в истории применили беспилотники-носители FPV-дронов в зоне СВО. Причем журналисты отмечали, что эти дроны превосходят по характеристикам другие экземпляры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области начали использовать против российских сил наземные дроны с пулеметами. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». «ВСУ начали применять наземные дроны с пулеметов в боях в Курской области. При поддержке миномета он [дрон] атаковал российскую позицию в приграничье, ведя огонь из 7,62-мм пулемета», — пишут журналисты в своем telegram-канале. В ответ на атаку украинского беспилотника ВС РФ ударили по нему из РПГ при поддержке собственного дрона. Военкоры призвали развивать робототехнику в целом, чтобы не отставать в этой сфере от противника. Украина активно использует беспилотники при атаках на российские территории, передает «Национальная служба новостей». За сутки Киев может задействовать до нескольких десятков дронов, передает RT. Используются как летающие типы, так и беспилотные катера. Однако ВС РФ не отстают и используют свои версии дронов против ВСУ. Ранее Forbes писал, что российские военные впервые в истории применили беспилотники-носители FPV-дронов в зоне СВО. Причем журналисты отмечали, что эти дроны превосходят по характеристикам другие экземпляры.