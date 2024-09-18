Forbes: ВС РФ впервые за время СВО применили беспилотники-носители FPV-дронов

Вооруженные силы России впервые в истории применили беспилотники-носители FPV-дронов в зоне проведения СВО. Они превосходят по характеристикам другие экземпляры, пишет Forbes.
«Первые в истории беспилотники-носители FPV-дронов теперь используются в украинском конфликте. „Беспилотник-матрешка“, несущий другой дрон, — это еще один технологический шаг вперед для системы вооружения, которая стала определяющей», — отметил автор Дэвид Хамблинг в материале для Forbes.
Как пишет журналист, беспилотники подобного типа могут поражать позиции ВСУ на расстоянии 40 километров от линии фронта. Эти показатели опережают остальные известные FPV-дроны, которые пролетают не более 30 километров.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить или опровергнуть указанную информацию. Ответ ожидается.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о резком увеличении производства FPV-дронов в стране. По его словам, каждые сутки выпускается около четырех тысяч экземпляров.
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