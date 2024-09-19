Comedy Club закрывается: какое наследие оставил проект за 19 лет эфира

Харламов объявил о закрытии Comedy Club

19 сентября 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

20 сентября состоится финальный выпуск Comedy Club Фото: Артем Геодакян/ТАСС Телевизионный юмористический проект Comedy Club, который впервые вышел в эфир в 2005 году на ТНТ, закрывается. 20 сентября выйдет последний выпуск шоу, объявил креативный продюсер проекта Гарик Харламов. За почти 19 лет эфира шоу приобрело огромную популярность среди зрителей. Участники проекта шутили над звездами и иронично высказывались на злободневные темы. Не обошлось и без скандалов. URA.RU рассказывает историю проекта и вспоминает самые известные инциденты. Уникальный формат Comedy Club — российское юмористическое шоу производства Comedy Club Production, выходившее на телеканале ТНТ с 23 апреля 2005 года. Проект прославился своим уникальным форматом стендап-шоу, где резиденты делились откровенными и острыми шутками, авторскими монологами и сценками на разнообразные темы. Особенность программы — иронические выступления ведущих в адрес приглашенных звезд, ставшие визитной карточкой каждого выпуска. Шоу отличалось импровизацией и непосредственным общением с аудиторией, а также включало в себя музыкальные номера возрастного рейтинга 16+. Comedy Club запомнился зрителем как шоу, где не стеснялись высмеивать звезд и остро шутить Фото: Артем Геодакян/ТАСС Стендап-вечеринки для своих Идея создания Comedy Club родилась в 2003 году благодаря участникам КВН Арташесу Саркисяну и Артаку Гаспаряну, которые черпали вдохновение в американских стендап-клубах. В реализации проекта им помог продюсер Артур Джанибекян, который впоследствии и заложил основы Comedy Club в его нынешнем формате. Первое время шоу функционировало как серия бесплатных стендап-вечеринок для близкого круга лиц, а с января 2005 года началась съемка телевизионных выпусков. Они впервые были показаны на ТНТ 23 апреля того же года. Они заложили основы Comedy Club за годы своего существования стал площадкой для многих известных артистов юмора, актеров и телеведущих. Среди первопроходцев проекта оказались Арташес Саркисян, Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и другие, которые впоследствии завоевали звание звезд юмористического жанра. Многие участники шоу смогли успешно развить свою карьеру в кино и на телевидении. Comedy Club за 19 лет эфира получил огромную популярность Фото: Артем Геодакян/ТАСС Резиденты в гостях у президента России Важной вехой в истории Comedy Club стала встреча его участников с президентом России Дмитрием Медведевым в 2011 году. Это лишний раз подчеркнуло значимость проекта в культурной жизни страны. За годы работы шоу в нем побывало множество отечественных звезд, что только укрепило статус Comedy Club как одного из центральных явлений в мире отечественного юмора. Медведев лично принял резидентов шоу в своей резиденции в «Горках». Дмитрий Медведев лично приглашал к себе резидентов Comedy Club Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Астахов В свое время гостями шоу были такие знаменитости как Федор Бондарчук, Иосиф Кобзон, Валдис Пельш, Дана Борисова, Игорь Крутой, Жанна Агузарова, Александр Цекало и многие другие отечественные звезды. Некоторые из звезд также принимали участие в номерах с резидентами, в том числе Тиль Швайгер, Вера Брежнева, Лариса Долина, Светлана Лобода, Гоша Куценко, Нюша, Михаил Шуфутинский. Скандалы с участием Comedy Club Comedy Club, завоевавший любовь зрителей, не избежал критики со стороны представителей старшего поколения и политической элиты. Сатирик Михаил Задорнов признавал талант участников шоу, однако отрицал у них наличие остроумия, а телеведущий Александр Гордон критиковал проект за пошлость и непристойный язык. Скандалы и критика были неотъемлемой частью истории Comedy Club на протяжении всего времени его существования. В 2019 году депутат Василий Власов высказал недовольство Comedy Club. Его возмутили шутки в адрес депутатского корпуса. «Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров. Никто не шутит про губернаторов. Почему? Почему никто не шутит про правительство?» — возмутился Власов. Павел Воля и Алла Пугачева Известный резидент Comedy Club Павел Воля оказался в центре скандалов, связанных с его выступлениями. В 2007 году на «Новой волне» он пошутил над Филиппом Киркоровым, что вызвало недовольство Аллы Пугачевой. Певица за кулисами провела с юмористом «образовательный разговор». Павел Воля попадал в скандал с Аллой Пугачевой и группой «Отпетые мошенники» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости «Ну перестарался Паша. Решил пошутить. Не каждая шутка получается. За что и получил за кулисами немножко. Зато запомнил. Но я ж его не била и не считала это хамством», — прокомментировала ситуацию Алла Пугачева. В более раннем эпизоде, на премьерном шоу Comedy Club в 2005 году, Павел Воля подшутил над группой «Отпетые мошенники», что привело к тому, что музыканты обиделись и ушли из зала. Гарик Мартиросян вспоминал этот момент в интервью, отмечая, что уход артистов был зафиксирован камерами. Скандал с участием Ольги Бузовой Комик Андрей Скороход однажды вызвал бурную реакцию поклонников Ольги Бузовой, сравнив ее с персонажем из фильма «Хищник» в рамках своего образа рэпера Глебати. Бузова в ответ назвала его «недомужчиной» и пригрозила судебным разбирательством. Скороход предложил разрешить конфликт через рэп-баттл. Некоторые зрители предполагают, что скандал был частью пиар-хода от телеканала ТНТ. Судебный иск против Харламова Блогер Анна Полякова в 2022 году обратилась в Мещанский районный суд Москвы с иском против телеканала ТНТ и шоу Comedy Club. Она требовала защиты своей чести и достоинства после неправомерного использования ее портрета в одном из выпусков программы за 2020 год. На Гарика Харламова подавали в суд в 2022 году Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Появление своего изображения в комическом номере Гарика Харламова стало для Поляковой шоком, поскольку она не давала разрешения на публикацию фотографии. «Я испытала глубокое эмоциональное потрясение», — заявила блогерша, требуя от телеканала публичных извинений и компенсации в размере одного миллиона рублей, а также удаления видео с ее участием. Иск Поляковой вызвал обсуждение вопросов авторских прав и личных данных в контексте телевизионных шоу. Результаты судебного разбирательства остаются неизвестными. Потенциальный перезапуск На закрытие программы Comedy Club еще ранее намекала директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. «Прощай, Comedy», — резюмировала она. При этом она дала понять, что проект будет перезапущен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телевизионный юмористический проект Comedy Club, который впервые вышел в эфир в 2005 году на ТНТ, закрывается. 20 сентября выйдет последний выпуск шоу, объявил креативный продюсер проекта Гарик Харламов. За почти 19 лет эфира шоу приобрело огромную популярность среди зрителей. Участники проекта шутили над звездами и иронично высказывались на злободневные темы. Не обошлось и без скандалов. URA.RU рассказывает историю проекта и вспоминает самые известные инциденты. Comedy Club — российское юмористическое шоу производства Comedy Club Production, выходившее на телеканале ТНТ с 23 апреля 2005 года. Проект прославился своим уникальным форматом стендап-шоу, где резиденты делились откровенными и острыми шутками, авторскими монологами и сценками на разнообразные темы. Особенность программы — иронические выступления ведущих в адрес приглашенных звезд, ставшие визитной карточкой каждого выпуска. Шоу отличалось импровизацией и непосредственным общением с аудиторией, а также включало в себя музыкальные номера возрастного рейтинга 16+. Идея создания Comedy Club родилась в 2003 году благодаря участникам КВН Арташесу Саркисяну и Артаку Гаспаряну, которые черпали вдохновение в американских стендап-клубах. В реализации проекта им помог продюсер Артур Джанибекян, который впоследствии и заложил основы Comedy Club в его нынешнем формате. Первое время шоу функционировало как серия бесплатных стендап-вечеринок для близкого круга лиц, а с января 2005 года началась съемка телевизионных выпусков. Они впервые были показаны на ТНТ 23 апреля того же года. Comedy Club за годы своего существования стал площадкой для многих известных артистов юмора, актеров и телеведущих. Среди первопроходцев проекта оказались Арташес Саркисян, Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и другие, которые впоследствии завоевали звание звезд юмористического жанра. Многие участники шоу смогли успешно развить свою карьеру в кино и на телевидении. Важной вехой в истории Comedy Club стала встреча его участников с президентом России Дмитрием Медведевым в 2011 году. Это лишний раз подчеркнуло значимость проекта в культурной жизни страны. За годы работы шоу в нем побывало множество отечественных звезд, что только укрепило статус Comedy Club как одного из центральных явлений в мире отечественного юмора. Медведев лично принял резидентов шоу в своей резиденции в «Горках». В свое время гостями шоу были такие знаменитости как Федор Бондарчук, Иосиф Кобзон, Валдис Пельш, Дана Борисова, Игорь Крутой, Жанна Агузарова, Александр Цекало и многие другие отечественные звезды. Некоторые из звезд также принимали участие в номерах с резидентами, в том числе Тиль Швайгер, Вера Брежнева, Лариса Долина, Светлана Лобода, Гоша Куценко, Нюша, Михаил Шуфутинский. Comedy Club, завоевавший любовь зрителей, не избежал критики со стороны представителей старшего поколения и политической элиты. Сатирик Михаил Задорнов признавал талант участников шоу, однако отрицал у них наличие остроумия, а телеведущий Александр Гордон критиковал проект за пошлость и непристойный язык. Скандалы и критика были неотъемлемой частью истории Comedy Club на протяжении всего времени его существования. В 2019 году депутат Василий Власов высказал недовольство Comedy Club. Его возмутили шутки в адрес депутатского корпуса. Известный резидент Comedy Club Павел Воля оказался в центре скандалов, связанных с его выступлениями. В 2007 году на «Новой волне» он пошутил над Филиппом Киркоровым, что вызвало недовольство Аллы Пугачевой. Певица за кулисами провела с юмористом «образовательный разговор». «Ну перестарался Паша. Решил пошутить. Не каждая шутка получается. За что и получил за кулисами немножко. Зато запомнил. Но я ж его не била и не считала это хамством», — прокомментировала ситуацию Алла Пугачева. В более раннем эпизоде, на премьерном шоу Comedy Club в 2005 году, Павел Воля подшутил над группой «Отпетые мошенники», что привело к тому, что музыканты обиделись и ушли из зала. Гарик Мартиросян вспоминал этот момент в интервью, отмечая, что уход артистов был зафиксирован камерами. Комик Андрей Скороход однажды вызвал бурную реакцию поклонников Ольги Бузовой, сравнив ее с персонажем из фильма «Хищник» в рамках своего образа рэпера Глебати. Бузова в ответ назвала его «недомужчиной» и пригрозила судебным разбирательством. Скороход предложил разрешить конфликт через рэп-баттл. Некоторые зрители предполагают, что скандал был частью пиар-хода от телеканала ТНТ. Блогер Анна Полякова в 2022 году обратилась в Мещанский районный суд Москвы с иском против телеканала ТНТ и шоу Comedy Club. Она требовала защиты своей чести и достоинства после неправомерного использования ее портрета в одном из выпусков программы за 2020 год. Появление своего изображения в комическом номере Гарика Харламова стало для Поляковой шоком, поскольку она не давала разрешения на публикацию фотографии. «Я испытала глубокое эмоциональное потрясение», — заявила блогерша, требуя от телеканала публичных извинений и компенсации в размере одного миллиона рублей, а также удаления видео с ее участием. Иск Поляковой вызвал обсуждение вопросов авторских прав и личных данных в контексте телевизионных шоу. Результаты судебного разбирательства остаются неизвестными. На закрытие программы Comedy Club еще ранее намекала директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. «Прощай, Comedy», — резюмировала она. При этом она дала понять, что проект будет перезапущен.