Полицейские задержали мужчину, оскорбившего педагога в челябинской школе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция задержала мужчину, оскорбившего педагога
Полиция задержала мужчину, оскорбившего педагога Фото:

Полицейские Челябинска установили личность мужчины, после конфликта с которым учительницу челябинской школы увезли с работы на скорой, и задержали его. Как 19 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина оказался приезжим из Ульяновской области.

«Уроженец Ульяновской области 37 лет, проживающий в настоящее время в Челябинске, находится в отделе полиции „Металлургический“, где дает пояснения стражам порядка по обстоятельствам произошедшего конфликта. По результатам инициированной сотрудниками полиции проверки будет дана правовая оценка его действиям и принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе.

Мужчина пришел в школу №71 в Металлургическом районе для разборок с учительницей. Он нецензурно оскорблял женщину, унижал ее и угрожал ей. В результате коллеги педагога вызвали Росгвардию, а самой женщине потребовалась госпитализация.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские Челябинска установили личность мужчины, после конфликта с которым учительницу челябинской школы увезли с работы на скорой, и задержали его. Как 19 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина оказался приезжим из Ульяновской области. «Уроженец Ульяновской области 37 лет, проживающий в настоящее время в Челябинске, находится в отделе полиции „Металлургический“, где дает пояснения стражам порядка по обстоятельствам произошедшего конфликта. По результатам инициированной сотрудниками полиции проверки будет дана правовая оценка его действиям и принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе. Мужчина пришел в школу №71 в Металлургическом районе для разборок с учительницей. Он нецензурно оскорблял женщину, унижал ее и угрожал ей. В результате коллеги педагога вызвали Росгвардию, а самой женщине потребовалась госпитализация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...