Полицейские задержали мужчину, оскорбившего педагога в челябинской школе

Полицейские Челябинска установили личность мужчины, после конфликта с которым учительницу челябинской школы увезли с работы на скорой, и задержали его. Как 19 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина оказался приезжим из Ульяновской области.
«Уроженец Ульяновской области 37 лет, проживающий в настоящее время в Челябинске, находится в отделе полиции „Металлургический“, где дает пояснения стражам порядка по обстоятельствам произошедшего конфликта. По результатам инициированной сотрудниками полиции проверки будет дана правовая оценка его действиям и принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе.
Мужчина пришел в школу №71 в Металлургическом районе для разборок с учительницей. Он нецензурно оскорблял женщину, унижал ее и угрожал ей. В результате коллеги педагога вызвали Росгвардию, а самой женщине потребовалась госпитализация.
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